تونس.. إضراب عام يشل حركة الطيران والنقل والموانئ

تشهد تونس منذ صباح اليوم الخميس، إضرابا عاما عن العمل في القطاع العام، وذلك تنفيذا لقرار الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث توقفت الحركة بشكل شبه كامل بالبلاد.

وشمل الإضراب حوالي 160 مؤسسة ومنشأة عامة، عقب فشل جلسة تقارب في وجهات النظر، عقدت الاثنين الماضي، بين الطرفين الحكومي والنقابي، وغداة انقطاع الحوار بين الاتحاد والحكومة، التي أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الكبرى، بينما أكد اتحاد الشغل رفضه للبرنامج الحكومي.

وتنفيذا للإضراب العام، أعلنت شركة الخطوط التونسية عن إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم الخميس، وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد، كما شهدت حركة القطارات بتونس توقفا تاما تنفيذا للإضراب العام.

من جهته، أكد كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، وجيه الزيدي، في تصريحات صحفية، أن ”الإضراب في المطارات التونسية، خاصة بمطار تونس قرطاج، ناجح بنسبة 100%“.

وقال الزيدي، إن ”أغلبية شركات الطيران ألغت جميع رحلاتها من وإلى تونس“، مشيرا إلى أنه ”تم العمل على تأمين استقبال الطائرات التي غادرت مطارات الانطلاق قبل بداية الإصراب العام في تونس“.

مسوغات الإضراب

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل و الناطق الرسمي للمنظمة النقابية سامي الطاهري، أن الإضراب العام الذي ينفذه اتحاد الشغل اليوم الخميس، ”لا يندرج ، كما يحاول البعض تصويره ، ضمن رغبة في ابتزاز الحكومة بل هو خطوة لجأ لها الاتحاد بعد استنفاذ كل أشكال الحوار“.

و قال سامي الطاهري في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“:“لقد منحنا الحكومة عدة فرص للحوار والتفاوض كانت آخرها يوم الاثنين الماضي، ولكن موقف الحكومة كان غير جدي وكأنها تريد دفعنا إلى خيارات أخرى و فاتها أننا نتحرك في إطار القانون ونستند إلى إرث الاتحاد العام التونسي للشغل المستند على تغليب المصلحة العليا للوطن“، بحسب تعبيره.

وتابع “ لهذا كانت مطالبنا مشروعة وهذا ما أقرت به الحكومة في الجلسة الأخيرة، ولكنها لم تقدم مقترحات جدية ”، مضيفا أن ”الإتحاد العام التونسي للشغل حريص على التشاركية و لهذا أكدنا أيضا أننا نرفض أن نكون شهود زور على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لأنه لم يتم وضعنا في صورة المفاوضات و لا نعرف، والشعب التونسي معنا، مضمون المفاوضات وأهدافها ودرجة تقدمها“.

واعتبر الطاهري أن ”الحكومة فشلت في الحوار داخليا، فكيف ستنجح في الحوار مع الأطراف الخارجية؟“، وفق قوله.

وكان ”اتحاد الشغل“ دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور، ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بخصوص قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وأكد الاتحاد تمسكه بتنفيذ الإضراب، على الرغم من إعلان الحكومة استعدادها للحوار مع المنظمة النقابية والتوصل إلى حل، رافضًا المقاربة التي تطرحها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أنها ”تتكتم على حقيقة الوضع وعلى حزمة الإصلاحات التي عرضتها على صندوق النقد الدولي“، ما دفع الاتحاد لإقرار خطوات تصعيدية بدءا بإضراب اليوم.

ولم تحقق جلسة النقاش بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل التي عقدت مساء الاثنين الماضي، أي نتائج تذكر، ما دفع الوفد النقابي إلى التمسك بالإضراب العام، رغم محاولة الحكومة تفاديه عبر الجلسة.

وعلى إثر فشل هذه الجلسة، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى ”تكثيف التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية“.