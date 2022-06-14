الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية

قال حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير المالية عبدالرحمن راوية، وأناب الأمين العام للوزارة بتسيير شؤونها.

وكان القضاء الجزائري قد أصدر، مطلع الأسبوع الحالي، أمرا بمصادرة جميع ممتلكات المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات، ومطار هواري بومدين في الجزائر، طاهر علاش، وتجميد عقاراته وحساباته البنكية، بعد إقالته من منصبه.

وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، يوم الأحد، إن ”قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة أمر بحجز وتجميد جميع ممتلكات وعقارات والحسابات البنكية لطاهر علاش، الذي سيُحال إلى المحاكمة الأسبوع المقبل في قضايا فساد تتعلق بمطار الجزائر“.

وكانت السلطات الجزائرية قررت يوم 31 مايو/ أيار الماضي إنهاء مهام المدير العام لمطار الجزائر طاهر علاش، وتعيين عمر حليس مديرا عاما جديدا خلفا له.