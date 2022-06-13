والد إبراهيم سعدون المغربي: ابني يحمل الجنسية الأوكرانية وليس من المرتزقة

قال طاهر سعدون، والد إبراهيم سعدون المغربي، المحكوم عليه بالإعدام من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية؛ بتهمة ارتكاب أنشطة مرتزقة، إن ابنه يجب أن يعامل كأسير حرب؛ لأنه مواطن أوكراني سلم نفسه طواعية.

وأضاف سعدون في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن ”المقاتل المغربي حصل على الجنسية الأوكرانية في 2020 بعد أن خضع لتدريب عسكري لمدة عام كشرط للالتحاق بدراسات تكنولوجيا الطيران في إحدى جامعات كييف، وأن ابنه سلم نفسه طوعا ويجب أن يعامل على أنه أسير حرب“.

وأكد أنه ”سيستأنف الحكم“، لافتا إلى أننا ”أسرة نعاني من عدم وجود اتصال بالمحامي لتبادل المعلومات القانونية؛ وهذا يزيد من محنتنا“.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الأسبوع الماضي، أن إبراهيم سعدون المغربي المولد والبريطانيين أيدن أسلين وشون بينر أدينوا بارتكاب ”أنشطة مرتزقة وأعمال تهدف إلى الاستيلاء على السلطة وإسقاط النظام الدستوري لجمهورية دونيتسك الشعبية“.

وتم القبض على الرجال الثلاثة أثناء قتالهم في صفوف أوكرانيا ضد روسيا والقوات التي تدعمها.

وبحسب الصحافة المغربية، فإن إبراهيم سعدون 21 عاما، هو طالب بكلية علوم الفضاء في كييف، تم اعتقاله في مدينة بإقليم دونباس، في أبريل/نيسان الماضي.

ووفقا لتصريحات أدلى بها الوالد، لموقع ”اليوم 24“ المغربي، فإن ابنه ”حصل على الجنسية الأوكرانية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، ولم يقاتل يوما في صفوف الجيش الأوكراني ولم يكن يوما مرتزقا كما يتم الترويج له، وأن إبراهيم حامل للجنسية الأوكرانية لأنه طالب بالمعهد الوطني ديالكتيك لعلوم الفضاء بمنحة مقدمة من المعهد نفسه“.

وفي المقابل، أكد أحد أصدقاء الشاب المغربي أنه التحق بالجيش الأوكراني كجندي وليس كمرتزق، وأن إبراهيم أنشأ علاقات صداقة مع بعض العسكريين البريطانيين ساعدوه في الالتحاق بالجيش، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 انضم إلى القوات المسلحة الأوكرانية، لكن والد سعدون يؤكد أن نجله الذي يتحدث عدة لغات أجنبية اضطر للعمل كمترجم مع الجيش الأوكراني دون توقيع أي عقد من أجل القتال معهم.

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ”تاس“ قالت، إن ”المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكمت بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون؛ لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة“.

من جانبه، أكد بافيل كوسوفان محامي أحد المتهمين الثلاثة، لوكالة ”تاس“، أن ”المتهمين سيستأنفون الحكم، كما أوضحت المحكمة للمدانين الثلاثة أنه يمكنهم أيضا طلب العفو“.