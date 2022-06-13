الرئاسة التركية تحيل مذكرة إلى البرلمان لتمديد مهام قواتها في ليبيا

وجهت الرئاسة التركية، يوم الإثنين، مذكرة للبرلمان، بهدف تمديد مهمات القوات التركية في ليبيا، لمدة عام ونصف العام.

وذكرت وكالة ”الأناضول“ الرسمية التركية، أن ”الرئاسة وجهت مذكرة إلى رئاسة البرلمان لتمديد وجود قوات البلاد في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية، بدءا من الثاني من تموز/ يوليو المقبل“.

وجاء في المذكرة الموقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان، أن ”الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا“، بحسب ”الأناضول“.

وكان البرلمان التركي قد وافق في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020، على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، بعدما أبرمت أنقرة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فايز السراج، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالأمن والتعاون العسكري، والثانية بالحدود البحرية، الأمر الذي رفضه مجلس النواب الليبي حينها واعتبره ”مخالفا للإعلان الدستوري“ والاتفاق السياسي.

ووفق وكالة ”الأناضول“ فإن وجود قوات تركية في ليبيا يستهدف أيضا ”الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا“.

وأشارت مذكرة الرئاسة التركية إلى أن تركيا ”أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور بتاريخ الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020″، داعية البرلمان إلى الموافقة على تمديد وجود القوات التركية في ليبيا.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) قد زاروا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كلا من روسيا وتركيا وطالبوا ”بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد“، وأبدت كل من أنقرة وموسكو ترحيبهما ”شريطة أن يكون الانسحاب متزامنًا من جميع الأطراف“، وفق تعبيرهما.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جددت الولايات المتحدة ”موقفها الثابت من ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية ليبيا، بما في ذلك التركية“، وفق ما جاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث.