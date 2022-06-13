تونس.. استقالة أحد أعضاء هيئة الانتخابات "دعما لاحتجاج القضاة"

أعلن عضو هيئة الانتخابات في تونس القاضي العدلي حبيب الربعي، يوم الإثنين، استقالته من مجلس الهيئة؛ ”مساندة لزملائه القضاة“، وفق قوله.

وهذه الاستقالة الأولى من تشكيلة الهيئة التي نصبها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ حوالي شهر.

وكتب الربعي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: ”تقدمت باستقالتي من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات مساندة لزملائي القضاة، ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية.

وكان المرسوم الرئاسي الصادر خلال شهر أيار/ مايو الماضي، قد نص على أن التركيبة الجديدة لهيئة الانتخابات تتكون من فاروق بوعسكر رئيسا، وعضوية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوان بالهيئة السابقة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهر الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).

ويأتي قرار الاستقالة تزامنا مع تصعيد القضاة التونسيين تحركاتهم الاحتجاجية؛ على خلفية مرسوم رئاسي بعزل 57 قاضيا.

ودخل إضراب القضاة في تونس اليوم، أسبوعه الثاني وسط تهديد بتصعيد التحركات الاحتجاجية؛ على خلفية قرار الرئيس التونسي عزل 57 قاضيا.

وقرر القضاة في تونس تمديد تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، طيلة هذا الأسبوع وبداية من اليوم الإثنين.

وكان قضاة تونس بدأوا تحركهم الاحتجاجي بالإضراب، يوم الإثنين الماضي 6 حزيران/ يونيو، لأسبوع قابل للتمديد.

وأكد مصدر من جمعية القضاة التونسيين لـ“إرم نيوز“، أن ”قرار تمديد الإضراب اتُخذ بالإجماع بعد أن لاحظ أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية عدم تجاوب السلطات مع مطالب القضاة وعدم التراجع عن المرسوم 35 الذي يقضي بعزل 57 قاضيا، على خلفيات سياسية، ودون اتباع الإجراءات المعمول بها في قرارات العزل“، وفق قوله.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ”تنسيقية الهياكل القضائية بصدد مواصلة التشاور بخصوص الخطوات المقبلة التي قد يتم اللجوء إليها بعد ما سماها المذبحة القضائية التي تعرض لها القضاة“.

ولفت إلى أن ”من الخيارات المطروحة الدخول في إضراب مفتوح“، محمّلًا السلطات السياسية ”مسؤولية كل تصعيد من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا“.

لكن المصدر أكد في الوقت ذاته، ”حرص القضاة في المقابل على تأمين سير المرفق القضائي وعدم تعطيل العمل به“.