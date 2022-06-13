الجيش الليبي يعلن تحرير الطفل المختطف مصطفى البركولي

أعلن الجيش الليبي، يوم الإثنين، أنه تمكن من تحرير الطفل المختطف منذ أكثر من عام، مصطفى البركولي.

وكان البركولي اختطف من قبل ”عصابة إجرامية“ من أمام منزله بمدينة سبها ”عاصمة إقليم فزان“ في الـ25 من نيسان/ أبريل 2021.

وطلب الخاطفون من ذويه مبلغ خمسة ملايين دينار ليبي لإطلاق سراحه، وواصلوا الاتصال بوالده وتعذيب ابنه.

وظهر البركولي بعد تحريره من خاطفيه في فيديو برفقة آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء فوزي المنصوري، الذي أكد أن ”قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، استدعاه وأصدر إليه تعليمات واضحة وصارمة بضرورة إعادة الطفل البركولي إلى أهله سالما، بعدما توفرت معلومات استخبارية عن مكان وجوده“.

وأضاف المنصوري ”استطعنا إنجاز المهمة بنجاح، والآن الطفل بخير والحمد لله، وهذه ليست قضية شخصية وإنما قضية رأي عام“.

وأكد أن ”العمل جار في البحث والتقصي عن بقية المخطوفين في المنطقة، والعمل على تحريرهم“.

وفور انتشار خبر إطلاق سراحه، تهافت المواطنون على منزل البركولي في ساعات الفجر الأولى من يوم الإثنين، لتهنئة أهله بسلامته، بعد معاناة استمرت لأكثر من عام .

وكان إبراهيم البركولي، والد الطفل، ناشد في وقت سابق، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والمسؤولين الأمنيين في المنطقة، ”سرعة التدخل لإنقاذ طفله، الذي قال عنه إنه يتعرض لأبشع وسائل التعذيب والترهيب“، مشيرا إلى ”أنهم على تواصل دائم بوالده للضغط عليه لدفع فديه مقدارها خمسة ملايين دينار ليبي“.

ونظم عدد من ناشطي مدينة سبها ونشطاء بمؤسسات المجتمع المدني، وقفة احتجاجية يوم الـ 12 من شباط/ فبراير الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح الطفل البركولي، وسط استنكار واسع لـ“جريمة اختطافه“.