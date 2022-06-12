حفتر يدعو الشعب الليبي إلى استلام زمام المبادرة لحل أزمة البلاد

دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الشعب الليبي لاستلام زمام ”المبادرة السلمية“ بنفسه ليرسم خريطة طريق الخلاص بنفسه، دون نيابة ولا وصاية من أحد، بعد استعصاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال حفتر في كلمة له الأحد، في تجمع قبائل الجبل الأخضر، الذي أقيم بمنطقة الأبرق قرب مدينة البيضاء، إنه لم يعد هناك حل لتغيير الواقع، الذي وصفه بـ“البائس“ سوى أن يمارس الشعب بنفسه حقه الطبيعي بتقرير مصيره بالوسائل السلمية وبالآليات التي يراها تحقق أهدافه.

يأتي ذلك في ظل حالة من الاستعصاء السياسي تشهده البلاد، بسبب رفض حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا التي تم انتخابها من قبل البرلمان الليبي.

وأضاف حفتر في كلمته، أن مهمة الجيش اليوم، تتمثل بتحريض الشعب على ممارسة حقه لتحديد مصيره، مشيرا إلى أن الجيش الليبي فعل ما بوسعه لدعم أي مسار سياسي، من أجل بناء الدولة والتقدم نحو حياة أفضل، وحرص على وقف إطلاق النار، تأكيدا لحسن النية والرغبة الصادقة في المصالحة وتجاوز كل المحن، ونبذ التعصب وخطاب الكراهية، الداعي إلى الفرقة وإراقة الدماء، وشدد الدعوة للاهتمام بالحاضر والمستقبل وطي صفحات الماضي.

وبين أن الجيش حاول بكل السبل إحلال السلام وإجراء انتخابات نزيهة للانطلاق نحو الدولة المدنية التي ينظم عملها ويحكمها القانون، مشيرا إلى أن الجيش كان أول الداعين لإجراء الانتخابات.

وذكّر حفتر خلال كلمته، بأهداف ثورة الكرامة، مشيرا إلى أن هدفها كان ”تخليص الوطن من قبضة الإرهاب وإنقاذه من الزوال وإفشال مشروع التنظيمات الإرهابية الرامي إلى تحويل بلدنا إلى مركز رعب وتوحش يدمر حياة الليبيين ويهدد أمن وسلام العالم“.

وأكد حفتر، أن ثورة الكرامة ”لم تكن يوما مشروعا حكوميا لإدارة شؤون البلاد وتقديم الخدمات، بل كانت الوسيلة الوحيدة القادرة على تهيئة المناخ الآمن وفتح الطريق أمام الشعب ليبني دولته على النمط الذي يناسبه ويرتضيه“.

وتأتي كلمة حفتر، بعد توتر أمني متصاعد تشهده العاصمة طرابلس، حيث استفاقت السبت على وقع الصدمة والاستياء بعد اشتباكات عنيفة بالقرب من سوق الثلاثاء الذي يضم حديقة عامة كبيرة، فيما بدا أنه فصل جديد من فصول التنازع بين الميليشيات المتمركزة غرب البلاد حول النفوذ.

وحذر سياسيون ومحللون من أن الصراع المحتدم على السلطة في ليبيا يهدد باشتعال حرب نفوذ بين الميليشيات المسلحة، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي عاشتها العاصمة طرابلس.