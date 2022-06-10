تبادل لإطلاق النار وسط العاصمة الليبية طرابلس

أدى إطلاق نار، اندلع مساء الجمعة بين مليشيات متناحرة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، إلى إثارة ذعر المواطنين في العاصمة الليبية طرابلس.

ووقع الاشتباك المسلح في منطقة جزيرة سوق الثلاثاء التي يتخذها كثير من المواطنين متنفساً أثناء الأجواء الحارة و انقطاع الكهرباء في العاصمة الذي يمتد لساعات طويلة.

ونقلت صفحات ليبية على مواقع التواصل الإجتماعي عدة فيديوهات تظهر رعب المواطنين جراء إطلاق الرصاص، وحدوث أزمة سير خانقة بالتزامن مع إغلاق بعض الطرق من قبل مسلحين.

وقال شهود عيان إن اشتباكا وقع بين مجموعة تتبع جهاز دعم الاستقرار الذي يقوده المليشاوي عبد الغني الككلي “ غنيوة“ ومجموعة من الزنتان، والسبب غير معروف حتى الان.

في الإطار ذاته، قال الناشط السياسي إسماعيل التاجوري إن حشداً من قوات قادمة من الزنتان وصل إلى العاصمة طرابلس قبل أيام، بأوامر من مدير الاستخبارات الذي عزله رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اللواء أسامة الجويلي، على خلفية دوره في وصول رئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إلى طرابلس يوم 16 مايو/أيار الماضي، ومغادرتها لها.

وأشار التاجوري لـ ”ارم نيوز“ إلى أن هذه القوات التي تمثل مليشيات متعددة تتبع قيادة موحدة في هذه المرة، متوقعاً أن يكون الهدف منها التحرك يوم 24 من الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بحسب ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتخبها وحدد فترة عملها بـ18 شهراً، تنتهي مع نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري.

وسبق أن وجه الجويلي إنذاراً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتسليم السلطة ومغادرة العاصمة، تضمن مهلة انتهت قبل أكثر من أسبوع.

وتسيطر على العاصمة طرابلس عدة مليشيات تتبع جهات رسمية، أمنية وعسكرية لكنها تتصرف في غالبية الوقت وفق أهواء قياداتها.