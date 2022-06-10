هل وصلت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا "نقطة اللاعودة"؟

يفتح قرار الجزائر تجميد اتفاقاتها التجارية ومعاهدة الصداقة مع إسبانيا؛ الباب أمام تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة وأثرها على العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، وما إذا كان التوتر قد بلغ نقطة اللا عودة.

وقررت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا ابتداء من يوم أمس الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد، عقب تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية.

وبحسب قرار أرسلته جمعية البنوك (حكومية) لمسؤولي المؤسسات المالية في البلاد، فقد “تقرر تجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية مع إسبانيا“.

ووفق أرقام رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.

”تمادٍ إسباني“

واعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسي عبد القادر، أن ”هذا القرار كان منتظرا بعد أن منحت الجزائر إسبانيا مدة طويلة لمراجعة موقفها حول ملف الصحراء الغربية“.

وأضاف عبد القادر، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”كنا ننتظر أن تتراجع إسبانيا وتتخذ قرارا موضوعيا بما أن الملف أمام الأمم المتحدة“.

وأشار إلى أن ”إسبانيا تعنتت وتمادت في قراراتها وتبعا لذلك اتخذت الجزائر موقفها“.

وأكد أن ”الشعب برمته يؤيد هذا القرار لأنه سيادي وينبع من قناعاتنا وعلى قاعدة الاحترام المتبادل، وهي القاعدة التي تعتمدها الجزائر“.

وتابع الناشط السياسي الجزائري: ”اليوم إما أن تتراجع إسبانيا وتتراجع الجزائر أو أن هناك خطوات أخرى عميقة ومضرة جدا بالتجارة والاقتصاد الإسبانيين سيتم اتخاذها“.

وأردف: ”قد يكون من بينها مراجعة أسعار الغاز باعتبار أن هناك بندا في الاتفاقية حول هذا الموضوع، والسعر المتفق عليه بالإمكان مراجعته“.

واستبعد عبد القادر الوصول إلى ”قطع العلاقات مع إسبانيا“، لكنه اعتبر أنّ ”قطع العلاقات التجارية والاقتصادية هي بمثابة قطع للعلاقات الدبلوماسية بالفعل“.

”مساومة“

من جهته، قال النائب البرلماني السابق والخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، إن ”الجزائر أطلقت منذ أشهر تصريحات تنتقد قرار إسبانيا في علاقة بقضية الصحراء الغربية، والإشكال أنه كان هناك مساومة بالنسبة للمغرب مع إسبانيا في علاقة بالهجرة وغيرها“.

وأضاف تيغرسي، لـ“إرم نيوز“، أن ”لإسبانيا أطماعا أخرى في علاقتها بالصحراء الغربية وفق اتفاقية وشروط ستظهر في الأيام القادمة لكن على كل الجزائر لا تشخصن الأمور“.

وأشار إلى أن ”الجزائر قطعت العلاقات التجارية وقررت توقيفها لأن الموقف كان واضحا وبكل صراحة فالجزائر تريد بناء منظومة اقتصادية مستقلة بمنطق ربحي لكلا الطرفين“.

وتابع: ”لكن لاحظنا أن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مبنية على ربح طرف واحد“.

وزاد الخبير الاقتصادي كلامه قائلا إن ”المرور إلى ورقة الغاز رهين الموقف الإسباني، حيث ستتكبد إسبانيا خسائر في حجم التجارة مع الجزائر، طالما أن الحكومة الإسبانية تقوم بهكذا خطوات، الجزائر لديها أوراقها وستستعمل كل أوراقها“.

وبين أن ”الجزائر يمكن أن تفرض شروطها سواء في علاقة بالمغرب أو إسبانيا، وهي تريد حلولا معقولة“.

وكان الاتحاد الأوروبي دخل الخميس، على خط الأزمة، بالإعراب عن قلقه من القرار الذي اتخذته الجزائر والقاضي بتعليق العمل بمعاهدة التعاون وحسن الجوار الموقعة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

ويتساءل المتابعون لمسار الأزمة بين البلدين، حول مآلات التصعيد وما إذا كانت الجزائر ستلجأ إلى قطع العلاقات أو اللجوء إلى ورقة الغاز؟.

”آخر الحلول“

بدوره، قال المحلل السياسي الجزائري جيلالي كرايس إن ”الغاز أهم ما تصدره الجزائر إلى إسبانيا، وأعتقد أن وقف تدفقه سيكون آخر الحلول“.

وأضاف كرايس لـ“إرم نيوز“، أن ”ما قامت به الجزائر اليوم يعتبر رسالة إلى الدولة الإسبانية حتى تتدارك الأمور قبل فوات الأوان“.

وأشار إلى أن ”تعليق اتفاق الصداقة يعني حرمان إسبانيا من بعض الامتيازات في المعاملة خاصة الاقتصادية وكذلك الحد من الكثير من الأنشطة التي كان البلدان يتقاسمانها بموجب الاتفاق المذكور“.

وتابع: ”لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى مستوى قطع الغاز الجزائري عن إسبانيا إلا إذا تطورت الأمور بشكل خطير“.

وأردف: ”ربما القرار السيادي الجزائري يدخل في إطار ممارسة نوع من الضغط على رئيس الوزراء الإسباني (بيدرو سانشيز) الذي أضحت قراراته مرفوضة حتى على مستوى الحكومة التي يقودها“.

يشار إلى أن إسبانيا اختارت دعم مبادرة الحكم الذاتي التي يطرحها المغرب لحل النزاع حول الصحراء وهو ما رفضته الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو التي تطالب باستفتاء حول تقرير المصير في الصحراء المذكورة التي تسيطر القوات المغربية على حوالي 80 بالمائة من مساحتها.