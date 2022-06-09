الرئاسي الليبي: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو الحل للأزمة السياسية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الخميس، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هو الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا.

وأشار اللافي خلال استقباله وفدًا فرنسيًا برئاسة بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ”ياتريس دوهيلين“، إلى اقتراب المجلس الرئاسي من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية الذي سيعالج كل القضايا المهمة، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

وناقش الطرفان، وفق بيان للمجلس الرئاسي، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد اللافي بدور فرنسا بدعم الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم الحوار بين جميع أطراف العملية السياسية مرورًا بمؤتمر باريس ووصولًا إلى مسارات السياسية المختلفة.

من جهته أكد مبعوث الرئيس الفرنسي، أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي ومن بينها بلاده، على المسار السياسي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأشاد المبعوث الفرنسي بدور المجلس الرئاسي، في هذه المرحلة في التهدئة والتواصل مع جميع الأطراف، ودعم الحوار من أجل استقرار البلاد، مشيرًا إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في المحافظة على زخم الانتخابات، وسعيه لإجرائها فق إطار دستوري، يضمن نجاح تنظيمها وقبول نتائجها من الجميع.

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس عبد الله اللافي، الاجتماع الختامي للمرحلة الأولى من إعداد الرؤية الإستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، بضحور ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وعدد من الخبراء والقانونيين والمختصين في هذا المجال.

وأوضح المجلس الرئاسي، أن المرحلة الأولى، تركزت على إعداد صيغة لدمج وتعديل قوانين العدالة الانتقالية، للبدء في توسيع دائرة المشاكرة النخبوية والمجتمعية، من أجل إثراء هذا المشروع الوطني، لتحقيق الملكية الليبية الواسعة له للمساهمة في تأسيس دولة مستقرة، ومجتمع ينعم بالأمن والسلام والمحبة.

وأكد سعيه إلى إنجاز مشروع قانون المصالحة الوطنية، من أجل إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي إلى البلاد.

وكان مجلسا النواب والأعلى للدولة توافقا خلال اختتام أعمال المشاورات الليبية الليبية للمسار الدستوري التي عقدت في القاهرة، على 140 مادة في مشروع الدستور، وعدد من الملفات العالقة.

وستكون المواد المتوافق عليها ضمن المسار الدستوري، التي ستُجرى الانتحابات على أساسها، موضع نقاش المجلسين في المحادثات المقبلة التي ستُجرى، يوم 12 من شهر حزيران/يونيو الجاري.

يشار إلى أن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يخطط لإجراء انتخابات برلمانية فقط ضمن خطته ”إعادة الأمانة إلى الشعب، نهاية العام الجاري.

واعتبر رئيس الحكومة المنافسة، المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، في وقت سابق، أن إجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية، سيشكل كارثة على ليبيا.