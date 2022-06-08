جمهورية الرأس الأخضر تفتتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية

أعلنت جمهورية الرأس الأخضر، اليوم الأربعاء، عن افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجراها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال الاجتماع الوزاري الأول لدول أفريقيا الأطلسية.

وجدد دي فيغيريدو سواريس، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، والذي يشكل ”الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذا المصداقية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء“. وفق تعبيره.

وجاء في البيان المشترك، أن رئيس دبلوماسية الرأس الاخضر أشاد بالجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة كإطار حصري من أجل التوصل لحل واقعي، عملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.

كما أعرب سواريس عن ”دعم بلاده للبحث عن حل دائم يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تحت الإشراف الحصري لمنظمة الأمم المتحدة، وفي احترام للقرار 693 لقمة قادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في تموز/ يوليو 2018“.

من جهته، أعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن شكره لجمهورية الرأس الأخضر نظير دعمها لـ“مغربية الصحراء“.

وتؤكد الرباط على أن مسالة فتح القنصليات في إقليم الصحراء، تندرج في إطار التوجه الذي يعمل عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، المتمثل في التأكيد على مغربية الصحراء، وتشجيع الدول على فتح القنصليات في هذه المنطقة.

ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي مبادرة طرحها المغرب لإنهاء نزاع الصحراء التي تمنح منطقة الصحراء حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعَلم، والسياسة الخارجية، والعملة، وغيرها.

وسبق أن افتتحت 13 دولة قنصليات لها في مدينة الداخلة أقصى مدن الصحراء، كما افتتحت 12 دولة أخرى قنصليات لها في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء المتنازع عليها، وكل ذلك في سياق يتسم بالتوتر بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ المدعومة من طرف الجارة الشرقية الجزائر.

وتتزامن هذه الخطوة الدبلوماسية الجديدة مع تجديد جبهة ”البوليساريو“ تهديداتها الصريحة بشن هجمات.

وكان محمد الوالي اعكيك، المسؤول عما يسمى ”الجيش الصحراوي“، قال قبل أيام، إن ”الحرب العسكرية قد بدأت الآن، وستستمر مستقبلًا، حيث ستشمل مدن الصحراء بفعل الشباب المستعدين للقتال“.

وكان النزاع حول الصحراء الغربية قد بدأ، في 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة ”البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي آواخر 2020، قالت ”البوليساريو“، التي تصفها الرباط بـ“الانفصالية“ إنها ”استأنفت الكفاح المسلح“.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، ودخل المسار السياسي لقضية الصحراء مرحلة الجمود، وتسعى الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي الجديد ستيفان دي ميستورا إلى تحريك عجلة الحوار السياسي بين أطراف النزاع.