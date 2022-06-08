صحيفة عبرية: اتصالات بين إسرائيل وتونس لبحث "تقارب محتمل"

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس، في خطوة لتقارب محتمل بين البلدين، مشيرة إلى أن عقبات عدة تعترض طريق إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، بحسب صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه قوله إن ”تونس وإسرائيل تجريان محادثات دبلوماسية حول تقارب محتمل، لكن هذه الخطوة واجهت صعوبات بسبب الوضع الداخلي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”من بين العقبات التي تعيق التقدم في هذا المسار، هو محاولة الجزائر إفشال التقارب بين البلدين“.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر سياسي قوله إن ”توسيع دائرة دول المنطقة التي تربطنا بها علاقات هو هدفنا الثابت“.

وأضافت الصحيفة: ”في الوقت نفسه، أفادت الأنباء بأن الجزائر تُظهر معاملة دبلوماسية معادية لمحاولات إسرائيل الإضافية لتعزيز علاقاتها مع دول في إفريقيا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”لدى السلطات التونسية مصالح مع الجزائر في مجالات الطاقة والتجارة والصناديق المالية، وهي تدرك أنها ستفقد كل هذه المصالح إذا اقتربت من إسرائيل“.

وكانت لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية جزئية في الماضي، حيث إنه وفي أعقاب اتفاقية أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، افتتح البلدان مكاتب في تونس وتل أبيب في عام 1996، غير أن هذه المكاتب أغلقت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام 2000.

كما نقلت الصحيفة عن رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس ميريام غاز أفيغال في إسرائيل قولها إنه ”حتى اليوم، وبعد التجميد الجزئي للعلاقات بين البلدين، يمكن للإسرائيليين دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان ذلك بشكل محدود“.

وأشارت إلى أنه ”في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دخل الإسرائيليون إلى تونس دون قيود، لكن التطورات الأخيرة التي حدثت في الدولة الأفريقية حالت دون بقاء هذه الأوضاع على حالها“.

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2018، يبلغ عدد اليهود في تونس 1100 شخص، بعدما كانوا يعدّون عشرات الآلاف خلال العقود الماضية.