هل ينجح المجلس الرئاسي الليبي في حل "أزمة الحكومتين"؟

يقود المجلس الرئاسي في ليبيا جهود وساطة لإنهاء الأزمة القائمة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، وحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، لكن شكوكا تحوم حول قدرة المجلس على النجاح في هذه المهمة التي يصفها مراقبون بالعسيرة.

وتحدثت تقارير يوم الثلاثاء، عن مبادرة من المجلس الرئاسي لتقريب وجهات النظر بين الحكومتين والسعي إلى إيجاد حل ينهي الأزمة.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الثلاثاء، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأفاد مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“، أن اللقاء جاء بهدف التوسط لحل أزمة الحكومتين وإيجاد تسوية، بعد انسداد الأفق وفشل حكومة باشاغا في بدء ممارسة مهامها رغم نيل ثقة البرلمان منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

من جانبها، قالت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في تصريحات صحفية، إن ”جهات ومراكز قوى معينة“ طلبت من المجلس الرئاسي ورئيسه أن يكون له دور إيجابي لمنع التصعيد والمحافظة على وحدة المؤسسات الليبية.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة (استشاري، نيابي) بلقاسم قزيط، إنّ ”المطلوب من المجلس الرئاسي أن يلعب دوره لحل الأزمة في البلاد؛ لأن هذا دوره يفرض عليه ألّا ينحاز لأي طرف وبحكم تركيبة المجلس فإنه عليه التحرك“.

وأكد قزيط في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”المجلس بحاجة لدعم من قوى سياسية والتنسيق مع البعثة الأممية“ معتبرا أنّ ”فرص حل الإشكال برمته تبقى ضعيفة، لكن أي وساطة ستكون كافية لتخفيف منسوب التوتر ودرء الصراعات وخلق قناة نسير فيها للوصول إلى الحل“ بحسب قوله.

وحذّر عضو المجلس الأعلى للدولة من أنّ ”ترك الأمور على حالها ليس من الحكمة السياسية، ومع ذلك هناك فرصة لنزع الكثير من الألغام وتخفيض منسوب التوتر والتوصل إلى حل“.

لكن عضو مجلس النواب الهادي الصغير قال، إنه لم يسمع بوجود هكذا وساطة يقودها المجلس الرئاسي.

وقال الصغير في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ إن ”لجنة تابعة للبرلمان اجتمعت أمس الثلاثاء، برئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا ولم يتحدث عن الوساطة المذكورة“.

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي كمال المرعاش، إن ”المجلس الرئاسي لا يعمل إلا لإطالة وجوده الشكلي كرأس للدولة“.

وأضاف المرعاش في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أنه ”من خلال التجربة لم يكن للمجلس أيّ دور يذكر في أي من ملفات الأزمة الليبية، وبتشكيلته الثلاثية العجيبة بثلاثة رؤوس لا يستطيع أن يدير أي وساطة ناجحة“.

وبحسب المحلل السياسي الليبي فإنّ المجلس ”أصبح يشكل عبئًا ماليًا على ميزانية الدولة ووجوده من عدمه سواء“.

يشار إلى أن باشاغا فشل في دخول العاصمة طرابلس من أجل تسلم السلطة من قبل الدبيبة الذي نجح في إبقاء أغلب الميليشيات تحت سيطرته، لكن ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تنتهي بحلول 24 يونيو/حزيران الجاري، مثله مثل بقية الأجسام وهو ما أوقظ مخاوف من تصعيد محتمل بين باشاغا والدبيبة والأطراف الداعمة لكل منهما.

وكان مجلس النواب الليبي كلف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة الاستقرار الوطني في 10 فبراير/شباط الماضي، لكن الدبيبة رفض القرار وبرر ذلك بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

ومع وجود حكومتين متنافستين في ليبيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر تتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية، وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات ”في أقرب وقت ممكن“ وفق تعبيرها.