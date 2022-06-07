حفتر: أي اتفاق للتسوية مصيره الفشل ما لم يحظ بتأييد الشعب الليبي

أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أن معالجة الأزمات الموجودة حاليًا في ليبيا ”لن تنجح، مالم تكن نابعة من إرادة الشعب“، مشددًا على أن ”أي اتفاق للتسوية مصيره الفشل“ ما لم يحظَ بتأييد الشعب الليبي.

وقال حفتر خلال مشاركته في احتفال بالذكرى الثامنة لانطلاق ”عملية الكرامة“، الذي أقيم في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، وحضره عدد من شيوخ وأعيان منطقة بنينا وبنغازي، إن ”أي اتفاق للتسوية الشاملة مصيره الفشل ما لم يحظَ بتأييد الشعب ولنا في معركة الكرامة خير شاهد، فلولا أنها كانت استجابة لإرادة الشعب، ولولا ما حظيت به من تأييد شعبي منقطع النظير، لما كان لها أن تنتصر“، وفق قوله.

وأضاف: ”رأينا مصير كل الاتفاقيات والمبادرات التي تجاهلت مصادقة الشعب عليها ودعمه لها، وما ترتب عليها من إحباط وتضاؤل في الأمل، وضياع في الجهد والوقت، واستنزاف للثروات، وانتشار للفساد، وأخطار تهدد سلامة الوطن ووحدته، حتى بلغ الأمر بأن أصبح جزء من ترابنا الغالي في غرب البلاد مرتعًا فسيحًا للمستعمر المحتل وللمرتزقة المأجورين، هذا هو مصير المبادرات والاتفاقات التي تتجاوز إرادة الشعب وتستهين به“.

وأردف حفتر أن ”معركة الكرامة كانت نضالًا من أجل الكرامة وليس للمنصب أو المال، وأن أرض ‎بنينا المجاهدة شكلت حصنًا منيعًا استعصى على الإرهابيين اختراقه، وما ننعم به، اليوم، من أمن واستقرار وحرية لم يكن محض الصدفة بل دفع ثمنه شهداؤنا‎“.

وخاطب خليفة خفتر اللبيين، قائلًا: ”على شعبنا أن يرسم خريطة طريقه دون نيابة من أحد وعندها سيجد الجيش حاضرًا بكامل قوته“، بحسب تعبيره.