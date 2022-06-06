وسط غموض حول مشاركة ممثلي الجيش.. لجنة 5+5 الليبية تجتمع الأربعاء بتونس

تستعد اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (5+5) التي تضم ممثلين عن الجيش الليبي وممثلين عن قوات غرب البلاد، لعقد جلسة جديدة في تونس، وسط حالة تململ وضعف آمال في تجاوز خلافاتها وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها.

وتعقد اللجنة اجتماعا في تونس، يوم الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة، وسط غموض حول مشاركة الوفد الممثل للجيش الليبي، بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية وسياسية رفيعة المستوى لـ ”إرم نيوز“.

وذكرت المصادر، أن النقاط التي ستطرح خلال هذا الاجتماع تشمل بحث توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، وهي نقاط عالقة منذ التوقيع على اتفاق جنيف الذي قاد إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها، بعد غد الأربعاء، في تونس برعاية البعثة الأممية.

وقال المحجوب في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنّ ”اللجنة بصدد تجاوز أزمتها، وستعقد اجتماعها برعاية الأمم المتحدة“، دون أن يكشف ما إذا كان الجيش سيشارك في اللجنة العسكرية المشتركة أم لا.

وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور، تتعلق بصرف رواتبهم.

ورغم مرور شهرين، لا يزال الغموض يخيم على إمكانية عودة الجيش الوطني الليبي إلى اللجنة العسكرية المشتركة، رغم الإعلان عن صرف جزء من رواتبهم.

ويقول محللون، إنه بعد مرور أشهر على اجتماعاتها، عجزت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن تنفيذ ما جاءت من أجله، وهو إخراج المرتزقة وتوحيد الجيش الليبي وإنهاء الانقسام العسكري.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أنّ ”اللجنة العسكرية عقدت للتو اجتماعا في إسبانيا، ولا أعتقد أن اجتماعاتها لها أهمية كبيرة، حيث استهلكت ولم تفعل شيئا منذ سنتين“.

وأضاف بن شرادة في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”رغم هذه الاجتماعات المتكررة، لم تحقق اللجنة أيّ إنجاز للمهام التي جاءت من أجلها، وهي إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، وهي المهام المناطة بها منذ البداية“، معتبرا أنه ”لا جدوى من هذه الاجتماعات للأسف“، بحسب تعبيره.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي فرج دردور، أن اللجنة العسكرية المشتركة ”ولدت ميتة“ بعد أن كان ينتظر منها أن تكون بديلا عن الأطراف العسكرية المتنازعة.

وقال دردور في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، إن ”من المفترض أن الأعضاء الخمسة من الشرق ينوبون عن الجيش الليبي بينما ينوب الخمسة من المنطقة الغربية عن المجموعات المسلحة، وهذا ما لم يحصل“.

وأضاف دردور، أنّ ”اجتماعات اللجنة هي محاولة للتوصل إلى بعض النقاط، لكن أي اتفاقية بين الوفدين تخضع لإرادة الرافضين بأن تكون اللجنة بديلا عن القوى العسكرية التي ينوبون عنها، وبالتالي فإنّ المشكل ليس في الاجتماعات، بل في أن اللجنة مسلوبة الإرادة وليس لها أي قدرة على تنفيذ المهام المحددة لها“.

وذهب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر، فتح الله بشير السعداوي، إلى اعتبار أن الاجتماع يهدف إلى تجنب التصعيد الميداني، مشيرا في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إلى أن ”ليبيا قد تشهد تطورات جديدة ومستجدات خاصة بعد 21 يونيو/حزيران، وانتهاء ولاية الحكومة والبرلمان، بحسب خريطة الطريق“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، قد اجتمعا، الأحد، في العاصمة طرابلس، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية؛ لبحث ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية، وسُبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.

وأكد المنفي، ”أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف؛ لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي“، مشيدا بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد، بحسب بيان للمجلس.