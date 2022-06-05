الغنوشي: قيس سعيد يتحكم في "اللعبة الانتخابية" وسنقاطع الاستحقاقات القادمة

أكّد رئيس حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، اليوم الأحد، أنّ الحركة ستقاطع الاستفتاء المنتظر إجراؤه في 25 يوليو / تموز المقبل والانتخابات القادمة.

وقال الغنوشي في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية خلال لقاء شعبي نظمته حركة ”النهضة“ في محافظة صفاقس جنوب البلاد، بمناسبة ذكرى تأسيسها، إنّ الاستفتاء هو ”فرع من أصل فاسد، وهو الانقلاب“، وفق تعبيره.

وأضاف الغنوشي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد ”مُصرّ على التحكم في كل جوانب اللعبة الانتخابية، والدليل على ذلك هو إلغاء هيئة الانتخابات السابقة وتنصيب أخرى جديدة“، بحسب قوله، مؤكدًا أنّ ”حركة النهضة ستقاطع كل عمل بُني على أساس الانقلاب“.

ودعا الغنوشي إلى إسقاط ما سماه ”الانقلاب“ الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد وتخليص البلاد من تبعاته.

وقال إنّ ”المهمة الوطنية الكبرى اليوم تتمثل في تخليص تونس من الانقلاب والعودة بها إلى الدستور وإلى مسار القانون“، وفق تعبيره.

وأكد الغنوشي أنّ الحركة ”ستواصل مع شركائها إسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من مراسيم مثلت انقلابا على الدستور“، وفق رأيه.

واتهم الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد بالتفرد وبأنه لا يؤمن بالفصل بين السلطات ولا يزال يعتبر أنّ القضاء وظيفة، مستنكرا حل المجلس الأعلى للقضاء، ومعتبرا أن هذا الإجراء لم يجرؤ عليه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بحسب تعبيره.

وأشاد رئيس حركة ”النهضة“ بـ ”التفاف القضاة حول هيكلهم والتزامهم بالاستقلالية واحترامهم لمبادئ الديمقراطية والدول الحديثة التي تقوم على الفصل بين السلطات“، وقال إنّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ”تمّ عزله بعد أن رفض مقولة الرئيس بأن القضاء وظيفة“، بحسب قوله.

وأكد الغنوشي أنّ ”القضاء سلطة“، معتبرًا أنّ ”المجلس الأعلى للقضاء المنتخب ديمقراطيا من القضاة هو الهيكل الوحيد المؤهّل لتأديب القضاة في حين أنّ قيس سعيّد لا يرى في البلاد حاكما سواه“، وفق تعبيره.

وأكد الغنوشي أنّ ”تونس تعيش أزمة سياسية وحالة من الاستبداد“، معتبرا أن ”نهاية الاستبداد ليست بعيدة“، وفق قوله.

وتأتي تصريحات الغنوشي غداة انطلاق جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد، وسط حملة مقاطعة واسعة من أحزاب ومنظمات وطنية وازنة، على رأسها اتحاد الشغل التونسي.