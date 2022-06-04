باشاغا: إجراء انتخابات برلمانية دون الرئاسية سيكون كارثة على ليبيا

اعتبر رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية فتحي باشاغا، اليوم السبت، أن إجراء الانتخابات النيابية دون الرئاسية سيتسبب بـ“كارثة“ على البلاد.

وقال باشاغا في كلمة له خلال استقبال وفد من أعيان مدينة مصراته، إن ”التداول السلمي للسلطة هو خيارنا الذي دفعنا من أجله دماء أبنائنا وإخواننا وأصدقائنا وأهلنا“، ولا بد من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأشار رئيس حكومة الاستقرار الوطني، الذي كان يتحدث من مدينة سرت، إلى أن إجراء انتخابات برلمانية فقط، وهو ما يدعو إليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ”سيكون كارثة على البلاد“.

ودعا باشاغا إلى ”إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة“.

وقال إن ”الخطوة باتجاه إخوتنا الذين كنا متخاصمين معهم كانت خطوة مهمة، وأنا فخور بها“، مبينا أن ”المجتمع الدولي لم يكن راضيًا عن المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي الليبي“.

وتابع: ”نرحب بمن يريد أن يتحاور معنا، لكن ليس بالسلاح والمغالبة، وإنما بالمنطق الليبي الوطني فأهلا وسهلا، وإذا أراد ممثلو عملية بركان الغضب أي منصب وزاري، عليهم الاتفاق فيما بينهم جميعا وتقديم شخصية تمثلهم، ولكن على شرط: أن يتفق كل ممثلي عملية بركان الغضب على ذلك“.

وأشار فتحي باشاغا، إلى أن ”أي خيار يأتي عبر البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وليس بالسلاح والدبابة، فإذا عينوا حكومة جديدة فنحن مستعدون لتسليمهم السلطة مباشرة“.

وأضاف: ”بالنسبة لطرابلس، نحن ما زلنا مستمرين في عملنا، (ونريد) أن تمارس هذه الحكومة أعمالها وتستلم مقراتها في طرابلس، ولكن إن شعرنا أن هناك قطرة دم ستسيل أو جرحا، فإننا سنمارس عملنا من سرت، ومن حق الحكومة أن تختار ممارسة مهامها من أي مدينة“.

وأوضح باشاغا أنه ”ليس هناك مدينة أفضل من أخرى، ولكن طرابلس هي العاصمة، ويبقى أن ننتظر أن تصبح الظروف مؤاتية لتستلم الحكومة مهامها منها“.

وحث أهالي مدينة مصراته التي وصفها بالمدينة المهمة، على لعب دور في جمع كلمة الليبيين، والمساعدة في انطلاق الدولة“.

وتابع باشاغا: ”نمد أيدينا، ليس هناك عيب بأن تمد يدك لأخيك، تعاركت أو اختلفت معه، ليس عيبا“.