وسط مقاطعة منظمات وأحزاب.. انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني في تونس

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في تونس، اليوم السبت، وسط مقاطعة واسعة من أحزاب ومنظمات وطنية، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي كلمته خلال افتتاح جلسات الحوار، دعا الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، المشاركين إلى تقديم ورقة عمل تتضمن تصوراتهم لتونس خلال الـ40 سنة المقبلة.

وحضر عدد من السياسيين على غرار القيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي (حزبه رفض المشاركة) ورئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري والنائب السابقة فاطمة المسدي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وزهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي، والخبير المالي أحمد كرم، ووفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

بدورها، عقدت اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها بالمرسوم الرئاسي المتعلق بأحداث ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، أول اجتماعاتها بقصر الضيافة في قرطاج.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن العميد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة قوله إن ”العديد من المنظمات والأحزاب المساندة لمسار 25 يوليو والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني أكدوا حضورهم في الاجتماع“.

في المقابل، أعلنت عدة مكونات سياسية انسحابها من الحوار الوطني، في تطور لافت ينذر بفشله، وسط موجة اعتراض متصاعدة على خلفية عدم توفر الضمانات اللازمة لإنجاح مشروع ”الجمهورية الجديدة“ الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد.

وأعلنت الهيئة الوطنيّة لائتلاف صمود في بيان صدر عنها، الجمعة، عن انسحاب الائتلاف من الحوار الوطني، مرجعة ذلك إلى عدم توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات التي عبّرت عنها في مواقفها وتصريحاتها السّابقة، لا سيما الصيغة المتعلقة بالمداولات والصبغة التقريرية لمخرجاته، وفق البيان.

كما أكدت الهيئة ”تمسكها بإنجاح مسار 25 يوليو، الذي ناضلت من أجله طلائع المجتمع المدني والسياسي، لإصلاح المنظومة السياسية وإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار، ومحاسبة كلّ من أجرم في حق الشعب، بفتح ملفات الإرهاب والفساد في إطار احترام القانون وضمان الحقوق والحرّيات“.

من ناحيته، أعلن الأمين العام المساعد سابقا لاتّحاد الشغل التونسي، المولدي الجندوبي، رفضه المشاركة في الحوار، كما أكد حزب ”آفاق تونس“ رفضه الدعوة التي تلقاها للمشاركة في الحوار، فيما أبدى حزب ”المسار“ رفضه المشاركة في الحوار بصيغته الحالية.

وفي وقت سابق، قرر الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ“الجمهورية الجديدة“ التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك غداة مقاطعته الحوار الوطني المرتقب، موضحا في بيان صدر عنه، أنه ”لم تتم استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“.