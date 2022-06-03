حركة النهضة: قرارات سعيّد الأخيرة تستهدف الغنوشي

حذّرت حركة النهضة الإسلامية، مساء الجمعة مما اعتبرته ”استهدافا“ لرئيسها راشد الغنوشي ونواب البرلمان الذي أمر الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا بحله، مشددة على أن القضاء في تونس أصبح ”وظيفيّا“ فاقدا لشروط المحاكمة العادلة.

واعتبرت حركة النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الجمعة، أنه لم يبق لرئيس الدولة قيس سعيد، بعد إدانته لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم، سوى أن “ ينصّب نفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه، بما يثلج صدور أعضاء هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي“.

وجاء في بيان النهضة أن هيئة الدفاع عن المناضلين اليساريين اللذين تم اغتيالهما عام 2013 ، أصبحت ”هيئة خداع“.

وأدانت النهضة ممارسات هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، قائلة إنها هيئة دفاع ”داعمة للانقلاب“ ( الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد في 25 يوليو 2021) وإن لها ”دورا وظيفيا في خدمة أجندته“.

ونبّهت النهضة الى ما اعتبرت أنه ”تزامنا“ بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة واتهمت فيها النهضة بالاغتيالات، وقرار رئيس الدولة إعفاء عدد من القضاة، على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار رئيس الدولة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، في بداية شهر فبراير الماضي.

وصدرت قبل أيام قرارات حظر سفر ضد راشد الغنوشي وأشخاص آخرين على خلفية التحقيق القضائي في قضية ما يسمى ”الجهاز السري“ لحركة النهضة الإسلامية .

واستنكرت حركة النهضة بشدة ما قالت إنها ”سياسة تشويه وترهيب ممنهج للقضاة“، معتبرة أن عزل 57 من القضاة تم ”خارج القانون والدستور“، وأن تنقيح مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تم “ لتمرير ذلك العزل“.

واعتبرت أن عزل الرئيس 57 قاضيا مؤخرا “ يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي ”، وفق ما ورد في البيان.

وحذرت النهضة مما اعتبرته خطورة ”الأساليب السلطوية“ للانقلاب على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (الإطاحة برئيسها) ، ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية، وتوظيف المؤسسة الأمنية.

ودعت النهضة ”القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية إلى توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته“ على حد قولها.

واعتبرت النهضة أن ما قام به سعيد، أصبح عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل لإخراج البلاد من أزمتها .