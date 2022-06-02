قضاة تونس ينددون بـ"المذبحة القضائية".. ويهددون بالتصعيد

أثار المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، ويقضي بعزل 57 قاضيا، حالة من الغضب والاحتقان في صفوف قضاة تونس، الذين هددوا بالتصعيد ردا على القرار.

ووصفت جمعية القضاة التونسيين مرسوم سعيد لإعفاء 57 قاضيا، بأنه ”مذبحة قضائية بذريعة محاربة الفساد“.

وعلق المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له على المرسوم، معتبرا أنه يمثل ”تعديا واضحا على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء، وتدخلا واضحا وفادحا لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية“.

واعتبر البيان أن ”محاربة الفساد والمحاسبة الحقيقية لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون“.

وحذرت جمعية القضاة من أن إعفاء القضاة يأتي في سياق ”تصفية عدد من قضاة النيابة العامة ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 يوليو 2021″، وفق ما جاء في البيان.

إنهاء مقومات استقلالية القضاء

من جانبه عبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين في بيان، يوم الخميس، عن ”رفضه القاطع“ لإعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.

واعتبر اتحاد القضاة الإداريين أنه ”بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي“.

وحذر من أن هذا المرسوم ”يعد إنهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات“، بحسب البيان.

وأكد الاتحاد ”استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة“، داعيا ”كافة الهياكل إلى مواصلة الذود عن استقلالية السلطة القضائية“.

”انحراف خطير“

من جهتها، اعتبرت جمعية القاضيات التونسيات يوم الخميس، أن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا، ”يعد انحرافا خطيرا بالسلطة“ الهدف منه ”فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة وترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم“.

ودعت الجمعية، في بيان لها، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى ”التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي“، واعتباره ”باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية“، على حد تعبيرها.

كما دعت إلى ”تمكين القضاة المعفيين من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي“.

وحملت الجمعية السلطة التنفيذية ”المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين“، والذين وردت أسماؤهم في الأمر الرئاسي المذكور.

”استهداف القضاء“

وفي سياق ردود الفعل الحقوقية على قرار سعيد الأخير، استنكرت مجموعة ”محامون لحماية الحقوق والحريات“ قرار إعفاء 57 قاضيا.

وأعربت المجموعة، في بيان أصدرته يوم الخميس، عن ”رفضها لعدم تمكين القضاة المعزولين من ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة ما هو منسوب إليهم، ودون تمكينهم من حقهم القانوني في دحض التهم والمآخذ المنسوبة لهم، والدفاع عن أنفسهم أمام مجالس تأديب“.

وقالت المجموعة إن ”قائمة العزل تضم عددا كبيرا من الشرفاء المشهود بكفاءتهم ونزاهتهم مما يرجح أن سبب عزلهم يعود إما إلى عدم رضوخهم للتعليمات أو لانتقادهم للانقلاب أو لنظرهم في ملفات حساسة يراد توجيهها“ وفق تعبيرها.

ونددت المجموعة بما وصفته ”استهداف سلطة الانقلاب للقضاء تارة بالوصم والتشويه وتارة بالعزل والترهيب“، داعية القضاة والمحامين إلى ”التصدي لتغول السلطة“ بحسب نص البيان.

بدورها، ذهبت منظمة ”أنا يقظ“ إلى اعتبار أن قائمة القضاة الذين تم إعفاؤهم بمقتضى الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء، ”منقوصة“، وأنها لم تشمل من وصفتهم بـ“قضاة البلاط“.

واعتبرت المنظمة في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك، أن ”تعديل المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمس من مبدأ الاستقرار القانوني ويكرس للتحكم في السلطة القضائية التي تحارب من أجل استقلاليتها“.

وكان سعيد قد أصدر مرسوما نُشر الأربعاء في الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم.

وتضمنت القائمة قضاة مشهورين أمثال الطيب راشد، والبشير العكرمي، الذي يوصف بأنه رجل حركة ”النهضة“ في الجهاز القضائي.