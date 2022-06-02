آراء متباينة حول قرار الرئيس التونسي عزل 57 قاضًيا

تباينت الآراء في تونس حيال قرار الرئيس قيس سعيّد بعزل 57 قاضيًا، بين فريق يعتبر أنه محاولة لوضع اليد على قطاع حساس وهو القضاء، وفريق آخر يرى أنه مسعى لتحرير القضاء من قبضة حركة النهضة.

وأعفى الرئيس التونسي بموجب مرسوم رئاسي ينص على تعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، مساء الأربعاء 57 قاضيًا، من بينهم قضاة عرف عنهم قربهم من حركة النهضة، في قرار جاء على غرار ما حدث لرئيس النيابة العمومية السابق بشير العكرمي.

وصدرت في الجريدة الرسمية قائمة تضم أسماء 57 قاضيًا، اتخذ قرار عزلهم بتهم من بينها: ”التستر على قضايا إرهابية“ و“الفساد“ و“التحرش الجنسي“ و“الموالاة لأحزاب سياسية“ و“تعطيل مسار قضايا“، حيث ستتم ملاحقتهم قضائيًا، وفق ما أكده سعيّد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومدير عام سابق للجمارك، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وقضاة آخرون وجهت لهم اتهامات بالتقرب من أحزاب سياسية نافذة.

ويشمل القرار أيضًا، قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف ”الجهاز السرّي“ المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين، في العام 2013، والذي تتهم حركة النهضة بإنشائه.

تصفية حسابات

وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، إن ”قرار قيس سعيّد يندرج في إطار تصفية الحسابات من قبل رئيس الدولة، وفي إطار تمكين نظامه الفردي، إذ يسعى لإزالة كل العراقيل والعوائق التي تحول دون التخلص من خصومه عبر القضاء، وأيضًا التخلص من القضاة الذين لهم مواقف جريئة“.

وأوضح المسعودي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ بأنه ”على خلفية مناهضة حل المجلس الأعلى للقضاء تم اتخاذ قرار العزل، ولا يوجد أي قاضٍ مقرب من النهضة، وقيس سعيّد يلصق هذه التهمة بأي شخص يعارضه أو يدافع عن المؤسسات المنتخبة، ويستعمل هذه التهمة للسيطرة على القضاء، وسنطعن في قراره“.

واعتبر أن ”سعيّد ينتهك ويدمر الدولة التونسية، وهو بصدد مغالطة الشعب، إذ لا يوجد أي قاضٍ تم استدعاؤه للتحقيق أو غيره، وذنبهم الوحيد مناصرة استقلالية القضاء“.

قرار تاريخي

لكن المحامي حازم القصوري وصف هذا القرار بـ“التاريخي والسيادي“، معتبرًا أنه يصب في خانة استقلالية القضاء.

وشدد القصوري في تصريحات أدلى بها لـ ”إرم نيوز“ على أنه ”لا يمكن إنجاح مسار تصحيحي دون القيام بإصلاحات جوهرية في أهم هيكل في مؤسسات الدولة وهو القضاء“.

وأكد القصوري أن ”القرار يهدف بالطبع لإنهاء الإفلات من العقاب، وتخليص القضاء من سيطرة النهضة، ويجب إخلاء القضاء من كل الشبهات، لذلك هذا القرار سيادي، واتخذ في الوقت المناسب حتى يتحمل القضاة مسؤولياتهم“.

وأضاف القصوري: ”حتى بعد تجميد مجلس النواب، وحل المجلس الأعلى للقضاء، لم تكن هناك رؤية داخل القضاء لإصلاحه من الداخل، لذلك فإن هذا القرار سيبقى تاريخيًا“.

بدوره، قال المحلل السياسي بوبكر الصغير إن الرئيس كان ينتظر رؤية نتائج بعد إعادة تشكيل وبناء مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء.

وأضاف الصغير في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ بأن ”الرئيس يبدو أنه صدم بأحكام وقرارات بالفعل كان يرتقب أن تكون بغير الاتجاه الذي برزت فيه، فلجأ لمثل هذه القرارات، وهذه القائمة واضح أنها معدة مسبقًا واشتغلت عليها أطراف“.

واستدرك بوبكر الصغير، قائلًا: ”لكن كان على رئيس الدولة الذي هو رجل قانون، ويؤكد على علوية القانون واحترامه، أن ينتهج في التعاطي مع هذه القائمة أسلوبًا يحترم ويقدّر فيه حقوق كل الأطراف، ويترك الأمر للجان أو هياكل تحدد هؤلاء القضاة الفاسدين والشرفاء، وهذا ما يفسر الصدمة التي أصابت النخبة التونسية“.