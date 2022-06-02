أحزاب تونسية تعلن مقاطعتها للاستفتاء على الدستور الجديد

بدأت خمسة أحزاب تونسيّة، حشد صفوفها ضد الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد المرتقب في 25 تموز/ يوليو المقبل، وتعهدت بمقاطعته وتنظيم تحركات احتجاجية بهدف إسقاطه.

وأعلنت الأحزاب، وهي: القطب، والتيار الديمقراطي، والتكتّل الوطني الديمقراطي للعمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أنّها قرّرت قيادة حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء المقرّر في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وقال الأمين العام لحزب ”العمال“ التونسي، حمة الهمامي، في بيان تلاه، خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة التونسية، إن الأحزاب التي أطلقت هذه الحملة، ستقاطع الحوار الوطني ”المزعوم“ و“معلوم النتائج“، وستعمل على تعبئة القوى الديمقراطية والتقدمية وحشد طاقاتها لإنقاذ البلاد من مخاطر التفكك، والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية والتطبيع مع إسرائيل، وضرب الحريات العامة والفردية“، بحسب تعابيره.

واعتبر البيان، أن ”الخطوات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021، وانفراده بسلطة التشريع، هدفها العمل على تتويج مسار الانقلاب بتركيز سلطة استبدادية“.

كما تعهدت الأحزاب، في البيان المشترك، بعدم المشاركة في الاستفتاء ودعت الشعب لمقاطعته، مع الانفتاح على كلّ القوى المدنية والمنظّمات الوطنية والشخصيات التي تلتقي مع الحملة في أهدافها من أجل إسقاط الاستفتاء والعمل المشترك على بلورة حلول لما بعد إسقاط الاستفتاء لا تطرح فيها العودة إلى ما قبل 25 يوليو، وفق تعبيرها.

كما أعلنت الأحزاب عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، أمام مقرّ هيئة الانتخابات كخطوة أولى لإسقاط الاستفتاء تحت شعار ”هيئة الرئيس هيئة التزوير“، وفق قولها.

بدوره، قال أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية، ”إن مشروع قيس سعيد لا يمكن أن يكتمل إلا بالقمع“، وفق تعبيره.

وأضاف أن القمع آتٍ وسيشمل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، مؤكدا أن الأحزاب ستقف ضد هذا التوجه.

واعتبر الزاوية، أنه من العار أن يمر هذا الاستفتاء في بلد شهد ثورة، وعاش الحرية والديمقراطية لسنوات.

من جانبه، أكد أمين عام حزب القطب رياض بن فضل، أن مبادرة ”الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء“ ستكون مفتوحة لكل الأطراف التي تلتقي في أهدافها مع هذه الحملة.

وفي وقت سابق، صادقت الحكومة التونسية على أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وبحسب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية، سيجري التحضير للدستور الجديد ونشره في أجل أقصاه يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، سيكون السؤال الوحيد في الاستفتاء هو ”هل توافق على الدستور الجديد؟“.