مليشيا تابعة للدبيبة تحظر التظاهر في طرابلس لمدة 30 يوما

منعت مليشيا تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، يوم الأربعاء، التظاهر في العاصمة طرابلس لمدة 30 يوما.

وحذرت مليشيا ”قوة دعم الدستور والانتخابات“ التي أنشأها الدبيبة لدعم خطته ”إعادة الأمانة إلى الشعب واجراء انتخابات بمعزل عن مجلسي النواب والأعلى للدولة“، من تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو التظاهرات في طرابلس لمدة 30 يوما.

ووصفت القوة المشكلة من عدد من المجموعات المسلحة في طرابلس، في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك، ”المظاهرات التي تنظم تحت شعارات الكهرباء، والجرحى، والمرتبات، وغيرها من الشعارات بأن الغرض منها زعزعة أمن العاصمة، ويستخدمها المخربون لدغدغة مشاعر الناس“.

وأضافت القوة إنه ”تم التنسيق مع مديرية أمن طرابلس بعدم إعطاء أي تصاريح تظاهر لمدة 30 يوما، ويمنع منعا باتا التظاهر أو الدعوة للتظاهر خلال هذه المدة القابلة للتمديد“، متوعدة أنه ”من سيخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية“.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة: ”لا يمكن أن نفهم من هذه التحذيرات غير أن السلطة تمارس أسلوب الترهيب والتهديد ضد المواطنين“.

وأضاف حمزة في منشور عبر حسابه في فيسبوك، أن ”منع ومصادرة حق التظاهر وفي هذا الوقت بالتحديد الذي يرتبط بانتهاء مدة خارطة الطريق في الشهر الجاري، هو مصادرة لحق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير“.

وتابع أن ”هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا، ولا يمكن الصمت حياله أو غض الطرف عليه.. هذا الأسلوب القمعي واللجوء إلى الترهيب والتهديد والتلويح باستخدام العنف ضد كل من يرغب بالتظاهر، يتعارض ويتنافى مع الحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية للمواطنين والتي يكفلها القانون والقواعد الدستورية“.

من جانبه، اعتبر الإعلامي الليبي محمد الفيتوري، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”هذا التحذير جاء كخطوة استباقية من رئيس الحكومة، لأنه خائف من حدوث مظاهرات ضده، لأن حكومته دخلت شهر حزيران/ يونيو، وهو موعد تسليم السلطة حسب الاتفاق السياسي“.

وعبر الدبيبة، يوم الأربعاء، عن رفضه ”اندلاع حروب جديدة“ في البلاد، معلنا تمسكه بالحوار من أجل إجراء انتخابات حقيقية تنهي المراحل الانتقالية.

وقال الدبيبة أثناء ترؤسه اجتماعا لوزراء حكومته، إن ”كثيرا من السياسيين في ليبيا يتكلمون عن الحرب ودخول طرابلس وكل هذه المشاكل.. نحن رفعنا شعار لا للحرب، لا للاقتتال بين أبناء الشعب الليبي، ونحن مصممون على ذلك؛ لأن هذا ليس قرارا من حكومتنا ولا شخصيا، ولكن لأنه مطلب جميع الليبيين“.