الرئيس التونسي يتهم قضاة بالتستر على جرائم "إرهابية"

اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء يوم الأربعاء، قضاة بالتستر على جرائم ”إرهابية“، بينها ملف الاغتيالات السري التابع لحركة النهضة الإسلامية، متعهدًا بكشف أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد سعيّد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن مرسومًا سيصدر بأسماء القضاة المتورطين في ملفات وتجاوزات ”إرهابية“ خطيرة، وذلك بهدف وضع حدّ لهذا الوضع، مشيرًا إلى ضلوعهم في عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وخرق الإجراءات، وتعطيل العدالة، وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا إرهابية أمام القضاء، ومنها ملف الجهاز السري.

كما اتهم الرئيس التونسي قضاة بالضلوع بفساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستّر على مورّطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.

وأضاف الرئيس التونسي، أنه تم النظر في كل الملفات، والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، حيث ثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدّد المصالح العليا للبلاد.

وتابع: ”لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، والتحذير تلو التحذير، حتى يُطهّر القضاء نفسه، ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد من الفساد، وتجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء.

واعتبر سعيّد أن هناك تلكؤًا وتأخيرًا متعمدًا بفتح كل الملفات القضائية رغم أنها جاهزة، مضيفًا: ”لا يمكن أن يستمر الوضع بلا نهاية“.

وأوضح أنه تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد، مشددًا على أنّ مسؤوليته أمام الشعب تحتّم عليه اتخاذ هذا القرار، نافيًا في المقابل أيّ نية له للتدخّل في عمل القضاء.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي في ”جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة“.

وقالت عضو الهيئة إيمان قزارة، خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع، إنه ”بعد معركة كبرى خضناها طيلة أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، ودافعنا خلالها عن حق التقاضي، تمكنا من توجيه تهمة للغنوشي بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، لا سيما بعد أن كانت الجهة المقابلة طرفًا سياسيًا تحمي الغنوشي، وتغالط التونسيين منذ سنوات“، وفق تعبيرها.