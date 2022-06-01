البرلمان الليبي ينفي حديث عقيلة صالح عن دخول طرابلس "بقوة السلاح"

نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الأربعاء، تصريحات نقلتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عن رئيس البرلمان عقيلة صالح، حول دخول العاصمة طرابلس ”بقوة السلاح“.

وقال عبدالله بليحق، في بيان: ”ننفي ما يحاول البعض ترويجه من أكاذيب“ عن كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثلاثاء، في اجتماع سرت، بشأن ”دخول الحكومة للعاصمة طرابلس بقوة السلاح ومن بينهم الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية المغتصبة للسلطة بقوة السلاح“.

وأضاف بليحق، أن ”عقيلة صالح أكد بشكل واضح لا لبس فيه، أن دخول العاصمة يكون بأحد المسارين، إما القتال أو موافقة المجموعات المسلحة، وتكون الحكومة تحت سيطرتهم، وأضاف أنه تجنبًا لإراقة الدماء فإن مدينة سرت التي تتوسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون“.

ونقل البيان عن عقيلة صالح تشديده، على أن ”خيار القتال يعد غير مقبول ومرفوضا في وجود حلول سياسية منها ممارسة الحكومة عملها من مدينة سرت“.

وأضاف أن ”نشر مثل هذه الأكاذيب هو استمرار لأعمال التزوير والتزييف ونقض العهود يعيها الجميع من أبناء شعبنا والمجتمع الدولي“.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، أعلنت رفضها تصريحات رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التي قالت إنه تحدث فيها عن ”دخول العاصمة الليبية طرابلس بالقتال والحرب“.

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، أن الحكومة ”ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب“.

وكتب حمودة، عبر ”فيسبوك“ أن ”الحكومة تطمئن المواطنين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة، وفرضها بالقوة“.

وتابع قائلًا: “تحذّر الحكومة من مساعي بعض الأطراف إلى سحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب“.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لتحريك دعاوى قضائية ضد كل من يتعدى على مقدرات الشعب الليبي، مؤكدًا أنه لا يحق للبنك المركزي صرف الأموال دون قانون الموازنة العامة.

وانطلقت، الثلاثاء، في مدينة سرت الليبية، جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة المقدّمة من حكومة فتحي باشاغا.