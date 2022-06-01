تونس.. "النهضة" تتهم هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بامتلاك "جهاز سرّي"

اتهمت حركة ”النهضة“ التونسية هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بامتلاكها ”جهازا سريا“، ونفت الاتهامات التي وجهتها إليها الهيئة في وقت سابق.

ووجهت الممثلة القانونية لحركة ”النهضة“ زينب البراهمي، الاتهام رسميا لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بامتلاكها جهازا سريا، وذلك على خلفية تصريح عضو الهيئة المحامي عبد الناصر العويني في ندوة صحفية، صباح اليوم الأربعاء، بأن لدى الهيئة وثائق سرية تمت المحافظة عليها وحمايتها من سنة 2015 إلى 2018.

وفي ندوة صحفية نظمتها حركة ”النهضة“، اليوم الأربعاء، تساءلت زينب البراهمي عن كيفية حصول هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على الوثائق، التي كانت بحوزة مصطفى خذر المتهم الرئيس في قضية اغتيال محمد البراهمي.

ومصطفى خذر هو قيادي بحركة ”النهضة“ تشتبه هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في أنه هو الرأس المدبّر للاغتيال، وبأنه قائد الجهاز السري للحركة.

وأضافت البراهمي: “لماذا لم يتم الكشف عن الشخص الذي أمد خذر بالوثائق وكيف حصلت الهيئة عليها ومن كان يخطط لاختراق حركة ”النهضة“ واستغلالها؟“.

واستندت زينب البراهمي إلى فيديو كانت قد نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية يظهر فيه رجل أعمال قطري سبق أن اتهمت هيئة الدفاع الحركة بالتخابر معه، وقالت القيادية في ”النهضة“، إنّ ”دليل براءتنا نشرته رئاسة الجمهورية عند استقبالها لهذا الشخص الذي قيل إن الحركة تتخابر معه“.

واستنكرت الممثلة القانونية للحركة طريقة إعلام رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي بقرار منعه من السفر، معتبرة أنّه ”قرار سياسي فاقد لأي سند قانوني“، بحسب تعبيرها.

وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أكدت في وقت سابق اليوم أنّها تمكنت من توجيه الاتهام رسميا إلى رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي؛ من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.

وقالت عضو الهيئة إيمان قزارة خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع لتقديم آخر المعطيات عن ملف الجهاز السري لحركة ”النهضة“، إنه ”بعد معركة كبرى خضناها طيلة أكثر من 3 سنوات ونصف، ودافعنا خلالها عن حق التقاضي تمكنا من توجيه تهمة للغنوشي بارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة، لا سيما بعد أن كانت الجهة المقابلة طرفا سياسيا تحمي الغنوشي وتغالط التونسيين منذ سنوات“.

وذكّرت المحامية التونسية بأن الدعوى القضائية التي كانت تقدمت بها الهيئة تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وأن الهيئة كانت قد خاضت معارك إجرائية وأخرى ميدانية للحصول على حق التقاضي.

وسبق أن وجهت الهيئة إلى حركة ”النهضة“ تهمة التخابر مع أطراف قطرية.

وتعمل هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ سنوات على كشف حقيقة اغتيال الرجلين، العام 2013، وتتهم حركة ”النهضة“ وجهازها السري بالمسؤولية السياسية والجزائية عن عملية الاغتيال، وهو ما تنفيه الحركة بشدة.