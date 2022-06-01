من هم "رجال" قيس سعيد لبناء "الجمهورية الجديدة" في تونس؟

يحتاج مشروع الرئيس التونسي قيس سعيّد، لبناء ”الجمهورية الجديدة“ كثيرًا من العمل الاتصالي لإقناع التونسيين بالذهاب إلى الاستفتاء المنتظر إجراؤه في 25 يوليو/تموز المقبل، لكن الغموض لا يزال يحوم حول فريق عمل الرئيس ومشروعه.

ولا يعلم التونسيون كثيرًا عن الفريق السياسي والاستشاري الذي يستند إليه الرئيس، لتنفيذ برنامجه السياسي.

يأتي ذلك قبل أقل من شهرين على موعد الاستفتاء، ومع ندرة الظهور الإعلامي لـ ”رجال قيس سعيد“ أو إثارتهم للجدل مع كل ظهور.

فريق ”إرم نيوز“ أنجز تحقيقًا عن محيط الرئيس والشخصيات التي قد تؤثر في قراراته وتوجهاته العامة، لا سيما مع توضح الرؤية بخصوص الذهاب نحو الاستفتاء، ومقاربة الرئيس لمسار الحوار الوطني.

ورغم أن مراقبين وأطرافًا سياسية تونسية تؤكد أن سعيّد، يعول على عدد من مساعديه في مقدمتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين وغيره في مهمته الصعبة، إلا أن آخرين يؤكدون أن رئيس الجمهورية يقود بنفسه هذه المهمة، وأنه لا يولي اهتمامًا بذلك لأحد سواء ساعده أو حاول عرقلته.

يقول المحلل السياسي والوجه الإعلامي المعروف في تونس، برهان بسيس، إن ”الحقيقة واضحة للعيان، من يقود مشروع قيس سعيد هو قيس سعيد نفسه“.

ويضيف بسيس في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”أنا لم أرَ أي أثر لأي فريق مع الرئيس سعيد، إنه ينفذ ما يفكر فيه، ورجالاته هم من ينفذون قراراته فقط“.

استشارات قانونية

وفي مجال القانون الدستوري تبرز في الواجهة أسماء مثل الصادق بلعيد ومحمد صالح بن عيسى.

وبلعيد، هو أستاذ في القانون الدستوري عينه سعيّد، في 20 أيار/مايو، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس ”جمهورية جديدة“.

ودأب سعيّد، على استقبال الصادق بلعيد، قبل اتخاذ قرارات أو إصدار مراسيم بخصوص المرحلة المقبلة، لا سيما ذات العلاقة بالدستور الجديد والنظام الانتخابي وشكل النظام السياسي المرتقب في مرحلة ما بعد الاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية.

وكان سعيّد، قد التقى مطلع الشهر الماضي، بالصادق بلعيد، ووزير العدل الأسبق محمد صالح بن عيسى.

وبحث اللقاء معهما ”الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس“، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية حينها.

وعُرف الصادق بلعيد، بمواقفه القريبة من مشروع الرئيس التونسي قيس سعيّد، المناهض للأحزاب ولعمل البرلمان بالطريقة التي نص عليها دستور 2014.

وسبق له أن دعا في كانون الأول/ديسمبر 2020، إلى حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، أي قبل أشهر طويلة من اتخاذ سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية بينها تجميد البرلمان قبل اتخاذ قرار حلّه.

مرجع فكري

وينظر إلى وزير العدل الأسبق محمد صالح بن عيسى، على أنه أحد المراجع الفكرية للرئيس التونسي.

ويلتقي سعيّد، بالوزير الأسبق لاستشارته بخصوص بعض المسائل القانونية.

بدوره، يمثل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أيضًا ”رجل الظل“ في مشروع سعيد ومساره نحو الجمهورية الجديدة.

ويعد الرجل ”زميلًا“ لسعيّد، في التدريس بكلية الحقوق في سوسة سابقًا، وأحد أكبر المدافعين عن مسار 25 تموز/يوليو، وعن فكرة تعليق العمل بدستور 2014، والذهاب نحو كتابة دستور جديد.

ولا تتضمن تركيبة الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة اسم أمين محفوظ، لكن بصمات أستاذ القانون الدستوري تبدو واضحة حتى من خلال كثافة ظهوره الإعلامي والتسويق لمسار الاستفتاء والخيارات والتوجهات العامة للرئيس التونسي.

وكان قيس سعيّد، أعلن في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عن خريطة طريق تنتهي باستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل، وانتخابات برلمانية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وتمّ الشروع في تنفيذ هذه الخريطة باستشارة إلكترونية تمّ فيها طرح أسئلة على التونسيين بشأن آرائهم في عدة مسائل على غرار النظام السياسي الأمثل في اعتقادهم، والبرامج التنموية وغيرها، قبل الذهاب نحو تشكيل لجنة استشارية مهمتها الإعداد لـ ”الجمهورية الجديدة“.

”مشروع هلامي“

لكن المحلل السياسي محمد صالح العبيدي، يقول إن ”هذا مشروع هلامي، ومن المؤسف أن يتم إعطاؤه الأولوية عوض التركيز على انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية“، وفق رؤيته.

وفي غياب محاور رسمي مع وسائل الإعلام في قرطاج، وجد أحمد شفتر، لنفسه مكانًا على أجهزة التلفزيون، حيث يقدم نفسه بصفته مفسرًا لمشروع قيس سعيّد، وكغيره من الذين شاركوا في الحملة التوضيحية للرئيس يقدم أحمد شفتر نفسه كـ ”مستقل ومتطوع“.

ويبدي شفتر، تحمسًا للحكم الشعبي، كما أنه معجب بشخص الرئيس إلى درجة أن البعض يعتبره متملقًا ويسعى إلى تفسير ما لا يفسر، أو إلى تبرير ما يمكن اعتباره انحرافات من الرئيس التونسي.

وقبل شفتر، كان نوفل سعيّد، شقيق الرئيس التونسي، أكثر حضورًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام؛ لتفسير وتبرير خيارات الرئيس.

ويمثل نوفل سعيّد ”العضد الأيمن العائلي“ للرئيس، وكثيرًا ما أثار لغطًا حول تدخله في إدارة الشأن العام من خلال ظهوره الإعلامي الذي يتحدث فيه بوصفه طرفًا في مشروع سعيد، دون أن تكون له صفة استشارية رسمية في القصر الرئاسي أو في الفريق الاتصالي للرئيس.

شرف الدين وعامل الثقة

ويُمثل وزير الداخلية في الحكومة التونسية، توفيق شرف الدين، وفقًا لمراقبين، الذراع اليمنى للرئيس سعيد بعد استقالة مديرة ديوانه الرئاسي نادية عكاشة قبل أشهر، حيث يقف خلف عدة تحركات.

ويقول هؤلاء المراقبين إن ”صراع أجنحة نشب في وقت سابق بين شرف الدين وعكاشة أفضى في النهاية إلى انتصار وزير الداخلية“.

وكانت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، أعلنت استقالتها في كانون الثاني/يناير الماضي، وسط غموض حول الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ تلك الخطوة.

ومنذ ذلك الحين لم تظهر نادية عكاشة، في المشهد السياسي إلا لتفند ما نُسب إليها من تسجيلات تم تسريبها، وتتضمن كشفًا لأسرار القصر الرئاسي وانتقادات لأداء سعيّد.

يؤكد المحلل العبيدي، أن ”شرف الدين يمثل الرجل الأول من بين فريق الرئيس سعيّد“.

ويضيف أنه ”حتى بعض الدوائر المقربة منه تردد بأنه هو لوحده من يقف خلف الإقامات الجبرية التي استهدفت أطرافًا معينة مثل نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري وفتحي البلدي (مسؤول أمني سابق)“.

ويشدد في تصريح لـ ”إرم نيوز“ على أنه من ”الواضح أن شرف الدين يحظى بثقة كبيرة لدى سعيد، خاصة أنه أعاده إلى وزارة الداخلية بعد أن استبعده من المنصب رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.

ويذهب برهان بسيّس في هذا الاتجاه، حيث يؤكد أن ”أهم عنصر بات يعتمده رئيس الجمهورية في علاقته بالمحيطين به هو عنصر الثقة، وهذا ما يتوفر في شرف الدين الذي يبدو أن سعيد يثق فيه جدًا“.

أيّ دور لـ ”لينين“؟

وإلى جانب شرف الدين، تقف شخصية أخرى هامة تعتبر من أبرز المنظرين والمروجين لمشروع الرئيس قيس سعيّد السياسي، وهي رضا شهاب المكي المعروف بكُنية ”لينين“ في تونس، وهو من بين رفاق الرئيس.

ويستمد رضا شهاب المكي كنية ”لينين“ من ماضيه الجامعي وشبابه المرتبط بتبني الأيديولوجيا الماركسية اللينينية، ويعتبر من أهم الرجال الذين يعول عليهم رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الفكري.

يقول رضا شهاب المكي، إن ”الثورة التونسية طرحت أسئلة غير معهودة تتطلب إجابات جديدة، وما جمعني مع الرئيس قيس سعيد منذ سنوات هو محاولة تقديم أجوبة والتمسك بإعادة الثورة إلى أصحابها، أي المهمشين والمفقرين“.

ويضيف ”لينين“ لـ ”إرم نيوز“: ”من هنا يأتي تبني الديمقراطية القاعدية وسننتصر على الثورة المضادة، وما يربطني برئيس الجمهورية خالٍ من البحث عن المنفعة أو المصلحة أو السعي للتموقع“.

ويقول برهان بسيس، إن ”رضا شهاب المكي رفيق مسيرة سعيد منذ 2012، ودوره يقتصر على التصور السياسي للرئيس سعيد، لكن أعمدة مشروع حكمه عمومًا لا يقف خلفها المكي مثلًا، فمسألة الصلح الجزائي التي يطرحها رئيس الجمهورية لم أسمع أي تعليق من المكي عليها“.

ويوضح بسيس أنه ”حتى في بعض التحركات السياسية اليومية لا نرى أثرًا لرضا شهاب المكي، مثلًا حل المجلس الأعلى للقضاء، تفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي ينظم الحالة الاستثنائية في البلاد وغيرها.. كلها خطوات لا يمكن أن يكون لينين يقف خلفها“.

مالك الزاهي: القائد الفعلي للحكومة

وفي المقابل، يُعد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الذي أثير لغط كبير حوله منذ توليه المنصب بخصوص الاشتباه في انتمائه للإسلاميين قبل ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، رقمًا آخر صعبًا في المعادلة المتعلقة بالرئيس التونسي، وفي طريق تنفيذ مشروعه السياسي.

ويقول محمد بوعود، وهو محلل سياسي تونسي، إن هناك من يقول في الكواليس بأن الزاهي هو القائد الفعلي للحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن.

وأوضح في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ أنه ”مع ذلك لم نسمع أي رأي للزاهي من قبل بشأن مشروع الرئيس سعيد السياسي، لا نعرف ما إذا كان سيدفع نحو تنفيذه رغم معارضة أطراف سياسية ونقابية مؤثرة لهذا المشروع“.