حكومة الدبيبة تعلن رفضها تصريحات عقيلة صالح حول "دخول طرابلس"

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، رفضها تصريحات رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح التي تحدث فيها عن ”دخول العاصمة الليبية طرابلس بالقتال و الحرب“.

وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، أن الحكومة ”ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب“.

وكتب حمودة، عبر صفحته على ”فيسبوك“ أن ”الحكومة تطمئن المواطنين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة، وفرضها بالقوة“.

وتابع قائلًا:“تحذّر الحكومة من مساعي بعض الأطراف إلى سحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب“، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لتحريك دعاوى قضائية ضد كل من يتعدى على مقدرات الشعب الليبي، مؤكدًا أنه لا يحق للبنك المركزي صرف الأموال دون قانون الموازنة العامة.

وانطلقت، يوم الثلاثاء، في مدينة سرت الليبية جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة المقدّمة من حكومة فتحي باشاغا.

وفي افتتاح الجلسة طالب صالح، النائب العام المستشار الصديق الصور بتحريك دعوى ضد ”من سوّلت له نفسه أو تسوّل له التعدي على مقدرات الشعب الليبي“ وقال عقيلة إن أي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، ”يفقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلًا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذه الشأن“، وفق تعبيره.

وأكد صالح أنه لا يجوز لمصرف ليبيا المركزي ”صرف الأموال دون قانون الموازنة العامة“، داعيًا إلى ”ضمان توزيع عوائد الدولة بعدالة وشفافية“.

وأوضح عقيلة صالح أنّ ”المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس المحافظ منفردا“ مضيفًا أنّ ”الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب مطالبة بالالتزام بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية“، وفق تعبيره.

وأكد رئيس البرلمان ضرورة ”وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي“، وأشار إلى اقتراح آلية للصرف تخص العوائد النفطية وغير النفطية.

واقترح عقيلة العمل مؤقتًا بنظام الحكم المحلي، وأكد أهمية معالجة سعر صرف الدينار، والتضخم، ونقص السيولة النقدية، وطالب الحاضرين ”بتقديم ما يتوصلون إليه اليوم أو في الأيام المقبلة إلى رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب في أسرع وقت ممكن“.

وكان رئيس مجلس النواب قد أكد في تصريحات سابقة أن جلسة المجلس المقررة، الثلاثاء، في مدينة سرت ستناقش مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وطالب عقيلة صالح بـ ”دعم الحكومة الليبية حتى تستطيع تأدية مهام عملها في سرت“، معتبرًا أن ”جميع مدن ليبيا تمثّل عاصمة لليبيين“.

ولم تتمكن حكومة باشاغا من مباشرة مهامها رغم حصولها على ثقة البرلمان، مطلع مارس / آذار الماضي، بسبب تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمنصبه.

وعقدت حكومة باشاغا اجتماعين في مدينة سرت وسط تواتر أنباء عن تغيير العاصمة من طرابلس إلى سرت لتسهيل عمل الحكومة الجديدة.