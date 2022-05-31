ليبيا.. وزارة النفط تطالب بتحييد القطاع عن الصراعات السياسية

أدانت وزارة النفط والغاز الليبية، الثلاثاء، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالبة بتحييد القطاع عن الصراعات السياسية.

وأجملت الوزارة في بيان صدر عنها، تداعيات استمرار إغلاق النفط على البنية التحتية للقطاع، كونه يلحق الضرر بانتفاع الليبيين من النفط، ولا يخدم سعيهم لتحسين الوضع المعيشي في ظل ارتفاع أسعار الخام.

وكشفت الوزارة عن أنه ”لا علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإغلاق، ومن قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية هم جهة حرس المنشآت النفطية بتعليمات من أطراف سياسية، وذلك بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى في جنوب وغرب وشرق البلاد؛ للوقوف على حقيقة دوافع الإغلاق“.

وقالت إنه ”علاوة على الأضرار بموقع ليبيا في السوق العالمية نتيجة لعدم تمكنها من تنفيذ التزاماتها بسبب الإغلاق، والإضرار بالبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة وبحاجة إلى أعمال الصيانة، إلا أن النتائج المترتبة والتداعيات على إيقاف الإنتاج وتصدير النفط، في ظل عدم وجود سعات تخزينية في الحقول والموانئ لتخزين النفط الخام والمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي، سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول، إضافة إلى الآثار السلبية على قطاع النفط والغاز بالخصوص، وعلى الدولة الليبية عمومًا“.

وعددت الوزارة الآثار السلبية جراء انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة الذي بدوره سيؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها عن المدن الليبية، وانخفاض عائدات النفط في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا عالميًا، وفقدان زبائن في السوق الدولية، وتأثر الإغلاق السلبي على المعدات النفطية والتسهيلات السطحية، وتوقف مصفاة الزاوية مما سينتج عنه شح الوقود وغاز الطهي، وهذا بدوره سيؤثر على مصداقية التعاملات مع الدولة الليبية في المستقبل.

وأضافت أنه ”إذ تنظر الوزارة إلى هذه الإغلاقات على أنها أعمال لا تصب في خانة المصلحة الوطنية العليا، بل بالعكس، فآثارها السلبية تلحق أضرارًا مباشرة بهذه المصلحة، وبما يتطلع إليه الليبيون من نفع وتحسين للأوضاع الاقتصادية وخصوصًا الارتفاع الحاصل بالأسعار بصورة غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية، كما يشكل بوضوح تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة“.

وأردفت أنه ”عليه نأمل من جميع الأطراف تحييد القطاع عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة ورفض التدخلات الأجنبية في السيادة الوطنية وترك وزارة النفط والغاز للقيام بدورها في المتابعة والإشراف على قطاع النفط والتوزيع العادل للتنمية المستدامة للمناطق المجاورة للمواقع النفطية، وفي التواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط، بما يرضي الجميع وعلى أساس وضع مصلحة دولة ليبيا فوق كل اعتبار“.

وأشارت الوزارة إلى ”نتائج عمل لجنة الإقفالات بالوزارة التي تواصلت مع أعيان ومشايخ جنوب البلاد وشرقها وغربها“، مشددة على أننا ”نأمل منحنا فرصة للتواصل مع كل الأطراف لإنهاء أزمة الإقفال بما يرضي الجميع ويضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار“.