الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيرا إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور.

والاتحاد العام التونسي للشغل لاعب سياسي رئيسي يضم حوالي مليون عضو، ولديه القدرة على شل الاقتصاد التونسي من خلال الإضرابات.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر رسميا، يوم الجمعة الماضي، عدم المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ“الجمهورية الجديدة“ التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك غداة مقاطعته الحوار الوطني المرتقب.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أنه لم تتم استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ“الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“.

وكان الاتحاد قد شدد على رفضه المشاركة في الهيئة، مؤكدا أنه ”لن يكون له من يمثّله فيها“، وذلك ردا على ما ورد في المرسوم الرئاسي الخاص بتركيبة ما بات يسمى بهيئة الجمهورية الجديدة التي ورد فيه اسم الأمين العام نور الدين الطبوبي أو من يمثله من الاتحاد؛ للمشاركة في اللجنة التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.

وكان اتحاد الشغل التونسي قد حسم قبل ذلك موقفه من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن قرار المقاطعة ”نهائي ولا رجعة فيه“.

وكان مجلس الوزراء التونسي صادق على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية يوم الـ25 من تموز/يوليو 2022.

وقالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/يوليو.

كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أيار/مايو 2022، يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وعين الرئيس التونسي قيس سعيد إبراهيم بودربالة، بموجب مرسوم رئاسي، رئيسا للجنة الاقتصادية، وهي واحدة من لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية إبراهيم بودربالة إن لجنته ستعمل على مشاركة المنظمات الوطنية والخبراء في النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية لتأسيس ما أسماها ”الجمهورية التونسية الجديدة“، مؤكدا أن مشاركة الأطراف في هذه المشاورات ”لن تكون صورية“.