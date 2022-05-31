ما تداعيات قرار سعيد بطرد "لجنة البندقية" على العلاقات التونسية الأوروبية ؟

أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد طرد لجنة البندقية الأوروبية بعد إصدارها تقريرا عن إجراءاته، جدلا حول تداعيات ذلك على العلاقات التونسية الأوروبية، لا سيما أن سعيد طلب من أعضاء اللجنة مغادرة البلد.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية، “لجنة البندقية” التي تأسست في 1990، جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.

وأظهر مقطع فيديو بثته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية عبر ”فيسبوك“، انتقادا لاذعا من سعيد لعمل هذه اللجنة، خلال لقاء جمع الرئيس التونسي بوزير الخارجية عثمان الجرندي، الإثنين.

وقال سعيّد: “لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالًا“.

وأضاف: ”سيادة تونس لا تقبل المساومة، وليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يُجرى الاستفتاء في موعدٍ وبطريقة يحددونها”.

واعتبر أنّ ”ما يحصل تدخل غير مقبول وبلدنا ليس ضيعة أو بستانًا يتدخلون فيه متى شاؤوا، واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليها، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أو مساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة“.

وعلق النائب في البرلمان المنحل وليد جلاد بالقول، إن ”تونس بصدد الدخول في عزلة بسبب هذه التصريحات والإجراءات التي يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد“.

وأضاف جلاد لـ“إرم نيوز“: ”رئيس الجمهورية له مشكلة مع المؤسسات الدولية وعضوية تونس في لجنة البندقية كانت من 2010 وهي عضوية اختيارية، وهذه اللجنة أو غيرها لا تتدخل في الشأن العام بل هي هيئات استشارية دولية“.

وأوضح جلاد، أن ”اللجنة لم تتدخل في الشأن التونسي ولدينا أصلا أعضاء فيها“، متسائلا: ”إذا كان الأمر كذلك فهل ستغادر تونس المؤسسات التي نقترض منها مثل صندوق النقد الدولي وهي مؤسسات لديها شروط“.

وقال: ”نحن نقبل بشروط صندوق النقد ولا نقبل برأي لجنة البندقية، نحن في وسط عالم والعالم له التزامات ومعاهدات دولية وغيرها، تونس تعزل نفسها اليوم عن هذا العالم بسبب قرارات ومواقف سعيد“.

من جهته، قال السفير السابق والدبلوماسي التونسي عبدالله العبيدي، إن ”هذه التصريحات والقرارات تدعم العزلة الدولية التي تعيشها تونس أصلا“.

وأكد العبيدي لـ ”إرم نيوز“، أن ”العزلة موجودة اليوم ونزيد بتدعيمها بمثل هذه التصريحات، وقد كان من المفترض الاستعانة برجال القانون لكي نشرح لهذه اللجنة ونفسر الموقف التونسي“.

ونوه إلى أن ”هناك عجزا في فهم السياق والوضع التونسي بحسب رئيس الجمهورية يجب أن نسده لا أن نخلق أزمة جديدة“، متوقعا أن ”تواصل اللجنة عملها العلمي حتى بعد الانتقادات من قبل الرئاسة“.

من ناحيته، لفت المحلل السياسي هشام الحاجي، إلى أن ”السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى أي حد تتناغم تصريحات رئيس الجمهورية والمواقف الحقيقية له، فقد تكون تصريحاته موجهة لأنصاره وقد تكون شكلا من أشكال التنفيس النفسي عن غضب من اللجنة وتقريرها“.

وأكد الحاجي لـ“إرم نيوز“ أن ”العلاقة بين اللجنة وتونس دخلت في أزمة حادة خاصة أن تونس رفضت تعيين أعضاء جدد بعد انتهاء عضوية العضوين غازي الجريبي ونايلة بن شعبان“.

وشدد على أنه ”في هذا السياق وبالنظر إلى حاجة تونس للتمويل فإن هذه التصريحات المتشنجة تمثل تصعيدا وتوتيرا متزايدا للعلاقات المتأزمة أصلا مع أوروبا، هناك أزمة مرشحة للتطور وخاصة تعميق عزلة واقعية تعيشها تونس بغض النظر عن النوايا الطيبة ومسألة السيادة الوطنية“.

واعتبر الحاجي أنّ ”هناك تخبطا دبلوماسيا يجعل تونس غير قادرة على إدارة ملف العلاقات الخارجية، فالعلاقات متوترة مع ليبيا ومع الجزائر، ولا وجود لحلفاء جديين لتونس اليوم“.

لكن المتحدث باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي رأى أن ”تونس لا تعيش في عزلة، وأن قرارات الرئيس قيس سعيد في ما يخص لجنة البندقية صائبة“.

وقال النابتي لـ“إرم نيوز“: ”هذه لجنة استشارية ومجلس أوروبا مجلس استشاري، وهذه اللجنة أنشأت لتفكيك الكتلة الشرقية السابقة وكل نصائحها صبت في هذا الاتجاه، وتونس من بين ثلاث دول عربية عضوة في هذه اللجنة“.

وأضاف النابتي: ”هذه اللجنة تجاوزت دورها الاستشاري في تونس، وتونس كانت في غاية الاحترام لهذه اللجنة التي لم تكن محترمة وأصبحت تقرر مكان التونسيين في علاقة بهيئة الانتخابات مثلا وموعد الاستفتاء والقانون الانتخابي“.

وأشار إلى أن ”التيار الشعبي يحيي رئيس الجمهورية على هذا القرار، فنحن ندرك هذه الضغوط، هذه الأطراف تريد كتابة منظومة القوانين الجديدة لتونس خدمة لأطراف بعينها، وهذه الأطراف تحاول الترويج لعزلة دولية، تونس ليست في عزلة أبدا، تونس تدير علاقاتها الخارجية بشكل طبيعي“.

وسيجري الاستفتاء على الدستور، في 25 يوليو/ تموز المقبل، وستطرح مسودة الدستور للتصويت قبل تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها؛ في مسعى من الرئيس لتثبيت أركان حكمه وإعادة تشكيل المشهد السياسي.