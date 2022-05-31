افتتاح مكتبين لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية في المغرب

أعلنت قناة ”آي 24 نيوز“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مكتبين بالمغرب، لتصبح أول وسيلة إعلام مقرها في إسرائيل تعمل في المملكة.

وتبث ”آي 24 نيوز“ ومقرها تل أبيب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وقالت المحطة التلفزيونية، إن ”فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة آي 24 نيوز في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب-يافا، لوس أنجلوس، ودبي، والآن الرباط والدار البيضاء“.

ومن المقرر أن يفتتح المدير التنفيذي للقناة فرانك ملول اليوم، مكتبين في الدار البيضاء وفي العاصمة الرباط.

وأعلن عن هذه الخطوة في حفل أقيم في قاعة شاليه في العاصمة المغربية الرباط، بحضور أكثر من 300 ضيف شرف.

والقناة جزء من مجموعة ”Altice“ التي يملكها رجل الأعمال الملياردير باتريك دراهي.

وقال الرئيس التنفيذي للقناة فرانك ملول: ”حتى قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والمغرب، وفي الواقع من خلال أنشطة i24NEWS في السنوات العديدة الماضية، رأينا أن للقناة جمهورا مخلصا في المغرب“.

وأضاف ملول: ”لقد لفت انتباهنا حقيقة أن ذلك الجمهور نشط وفعال للغاية على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن متحمسون لفتح فروع في المغرب مما سيساعدنا على التغطية بشكل أعمق في البلاد“.

واستطرد أن ”مكاتبنا حول العالم، واليوم في الرباط والدار البيضاء، تسمح لنا بتغطية الأحداث من زوايا ووجهات نظر مختلفة، لتوسيع وتنويع عروض المحتوى لدينا، والغوص في القصص المهمة والمثيرة للاهتمام“. مشيرا إلى أن ”إطلاق مكاتبنا في المغرب سيساعد في دفع العديد من هذه المهام وسيضع ”i24NEWS“ كلاعب رائد في سوق الإعلام والأخبار في البلدان المغاربية والأفريقية“.

وفي تموز/ يوليو 2013، أطلقت ”i24NEWS“ ثلاث قنوات إخبارية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية من استوديوهاتها المقامة خصيصًا في ميناء يافا، على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث بدأت القناة ببث الأخبار العالمية جنبًا إلى جنب مع تغطية واسعة النطاق للشرق الأوسط.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا والتي تقدر بثلاثة آلاف شخص.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية على أعلى مستوى، وتحقيق تعاون في مختلف المجالات العلمية والصناعية والسياحية وغيرها.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

وأقام المغرب وإسرائيل علاقات دبلوماسية، من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب، عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين العام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا، بعد الانتفاضة الفلسطينية العام 2000.