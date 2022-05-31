الجيش الليبي: عمليتنا الخاطفة جنوبي البلاد حققت أهدافها

قال الجيش الوطني الليبي الإثنين، إن العملية العسكرية التي نفذها في جنوب البلاد المعروف تاريخيا بإقليم فزان على الحدود مع تشاد لملاحقة فلول تنظيم داعش قد حققت أهدافها.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب في تصريح لـ“إرم نيوز“ : ”هي عملية نوعية محدودة على مجموعة من عناصر داعش تم اكتشافهم واكتشاف تحركاتهم، تم الهجوم عليهم والسيطرة عليهم“.

وأضاف اللواء المحجوب أنه ”تمت مطاردة هؤلاء وتدمير 6 آليات عسكرية تابعة لهم والقبض على أحد الدواعش المكنى أبو حفص وقتل مجموعة غير معروف عددها بعد“.

وتابع المحجوب أن ”هذه عملية محدودة و خاطفة ونوعية وعمل القوات المسلحة في الجنوب مستمر والدوريات الجوية والبرية مستمرة في جنوب البلاد لمحاربة الإرهاب والدواعش في كامل المنطقة“.

وأكد أن المنطقة محل متابعة وتحر من قبل قوات الجيش الوطني ليتم بعد ذلك تنفيذ عمليات جديدة، وذلك في وقت تشهد فيه تشاد المجاورة للجنوب الليبي توترا متصاعدا من شأنه زيادة خطر الجماعات المتطرفة جنوب ليبيا الذي يشهد أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا عودة الانقسام الحكومي والمؤسساتي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة لحكومة جديدة منبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

ويدعم الجيش الليبي باشاغا الذي قام بمحاولتين فاشلتين لدخول العاصمة طرابلس لاستئناف مهام حكومته من هناك.

ولم يعلق اللواء المحجوب عن إمكانية تدخل الجيش الليبي لفض النزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، غير أن مصادر مطلعة ومقربة من المشير حفتر نفت لـ ”إرم نيوز“ أي نية لدى قادة الجيش للتدخل ضد الدبيبة أو لوضع حد للأزمة المتفاقمة بين الطرفين.

ويرتقب أن يعقد البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء جلسة عامة ستشهد حضور الحكومة الليبية الجديدة برئاسة باشاغا وعددا من المؤسسات الأخرى المتمركزة في طرابلس لبحث اعتماد ميزانية الحكومة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجلسة ستنجح في إقرار الميزانية.