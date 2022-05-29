"العمال التونسي" بصدد إطلاق مبادرة جديدة للتصدي لـ"مشروع سعيد"

كشف القيادي في حزب العمال التونسي، الجيلاني الهمامي، أن الحزب سيطلق قريبا مبادرة لإنشاء تشكيل سياسي جديد، للتصدي لما أسماه مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الهمامي في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“، إنه ”يجب على الحركة الديمقراطية التقدمية الثورية الشعبية أن تتحد في أقرب وقت“.

وأضاف أن عليها ”وضع تصور لإقالة قيس سعيّد ومنظومة ما قبل 25 تموز/يوليو، وتعلن حكومة مؤقتة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العاجلة وإخراج البلاد من أزمتها“.

وأكد أن ”هناك لقاءات بين حزب العمال وعدد من الأحزاب الأخرى، مثل التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري، وسيتم قريبا تجميع هذه الأحزاب في جبهة واحدة“.

وحول لقاءات الرئيس التونسي ببعض الأحزاب، قال الجيلاني الهمامي إن ”هذه لقاءات ربع الساعة الأخيرة، وهي لقاءات الضرورة، وكانت قبل عقد اتحاد الشغل لاجتماع هيئته الإدارية وقراره مقاطعة الحوار، والرئيس كان يعلم أن الاتحاد سيرفض الحوار“.

واعتبر أن ”قيس سعيّد بعد رفض اتحاد الشغل للحوار، يسعى إلى إيجاد بديل وهو الأحزاب الداعمة لمساره ومسار 25 يوليو/ تموز“.

وأشار إلى أن ”الغاية من ذلك هو إضفاء مصداقية للحوار“.

وأكد القيادي في حزب العمال التونسي أن ”هذه اللقاءات لا معنى لها لأن الرئيس وضع النقاط الرئيسية للحوار دون تشريك أي طرف، وبالتالي فإنه يسعى لإضفاء نوع من المصداقية على هذا الحوار“.

المشاركة في الانتخابات

وبخصوص مشاركة حزب العمال في الانتخابات القادمة، قال الجيلاني الهمامي إنه ”من الصعب جدا مشاركة حزب العمال في الاستحقاقات القادمة، لا سيما وأن موقفه كان واضحا منذ يوم 25 يوليو/ تموز، وهو اعتبار ما حدث آنذاك انقلابا“.

وتابع: ”نحن قاطعنا الانتخابات لمرات عديدة في عهد زين الدين بن علي، وشاركنا فيها بعد الثورة، وبهذا مواقفنا واضحة ولا حاجة لنا للمشاركة في انتخابات شكلية“.

وحول السيناريوهات الممكنة بعد رفض اتحاد الشغل الحوار الوطني، أفاد القيادي الحزبي أن ”اتحاد الشغل سيضع الحكومة في مأزق من خلال عقد الاتفاقات ثم سيحاججها بها فيما بعد، ولذلك سيأتي في قادم الأيام صدام بين الحكومة والرئيس من جهة، واتحاد الشغل والحكومة من جهة ثانية“.

وأوضح أن ”بوادر هذا الصدام بدت تظهر مع بيان اتحاد الشغل الأخير، بعد اجتماع هيئته الإدارية التي دعا فيها إلى ضرورة تفعيل الحكومة لتعهداتها مع المنظمة النقابية“.