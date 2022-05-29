ما هو نظام الحكم المقبل لـ "الجمهورية الجديدة" في تونس؟

يُجمع خبراء في القانون الدستوري ومحللون، على أنّ تونس تمضي نحو نظام حكم رئاسي يكون فيه البرلمان مهمشا بشكل كبير.

يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق مسار ”الجمهورية الجديدة“ الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وينتظر أن يُستفتى حولها الشعب في 25 يوليو/ تموز المقبل.

وكان قيس سعيد أعلن تشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل ”جمهورية جديدة“ التي سيعكف أعضاؤها على صياغة الإصلاحات السياسية والدستورية المرتقبة.

وقبل أقل من شهرين من موعد الاستفتاء، قال وحيد الفرشيشي، الناشط المدني وأستاذ القانون في الجامعة التونسية إنّ ”هناك مؤشرات تبين طبيعة النظام السياسي القادم في تونس، لدينا الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 الذي سيؤسس للنظام السياسي القادم“.

وأوضح الفرشيشي في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”هذا الأمر الرئاسي يبين النظام الذي يسري الآن، والنظام الذي يجري به العمل منذ 25 يوليو/ تموز إلى اليوم، وهو ليس النظام الذي وضعه دستور 2014 بل سيكون رئاسيا صرفا، حيث إنّ الأمر 117 الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، ينصّ على أن كل صلاحيات السلطة التنفيذية ستصبح بيد رئيس الجمهورية“.

وأضاف الفرشيشي: ”سنرى لاحقا إذا كان النظام رئاسيا مثل ما هو معمول به في الولايات المتحدة أم أنه سيكون رئاسويا“، معتبرا أنّ ”الدولة الوحيدة التي نجحت بنظام رئاسي صرف في العالم هي الولايات المتحدة“.

وحذّر الفرشيشي من أنّ ”طريقة تصرف رئيس الجمهورية تثير مخاوف مشروعة، فهو يهاجم الأحزاب والاتحادات الوطنية والمنظمات الكبرى بطريقة ممنهجة، ما يعطي مؤشرا على إمكانية الانزلاق نحو النظام الرئاسوي“.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري عبد الزراق المختار إن ”الخيارات غير معلنة بالنسبة لرئيس الجمهورية في ما يخص نظام الحكم، إلا أنه حدد ذلك بنتائج الاستشارة، ويبدو أنّ هناك توجها إلى نظام رئاسي مع وكالة إلزامية ومع اقتراع على الأفراد بدل القائمات، ما يعني أنه سيكون نظاما يعمل على تقوية سلطات الرئيس بشكل واضح“، وفق تعبيره.

وأكد المختار في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”هناك مخاوف حقيقية من الانزلاق إلى نظام رئاسوي خاصة أن هناك مؤشرات واضحة في هذا الصدد، لكن أعتقد أن الأمر لن يكون بهذه السهولة، إذ إن هناك حالة تجاذب مجتمعي واضحة جدا ولن تكون المرحلة القادمة بالوضوح الذي يعتقده رئيس الجمهورية“، بحسب قوله.

وأوضح المختار أنّ ”الكثير من المؤشرات تذهب في اتجاه البرنامج الرئاسي والرغبات الرئاسية، ما سيجعل العملية صعبة، وأظن أن رئيس الجمهورية لن يكون في طريق مفتوح خاصة بعد تواتر معطيات حول عمل هيئة الانتخابات، وتقرير لجنة البندقية، ما أصبح يشكل ما نسميه بكرة الثلج المتدحرجة“.

وأعرب المختار عن مخاوفه من الذهاب نحو تصادم في المستقبل في ظل عدم تراجع قيس سعيد، لافتا إلى أن ”سيناريو المواجهة قد يكون سيناريو غير محسوب ويتسم بالعنف، حيث إنّ هناك جبهة الإنقاذ الوطني والجبهة الديمقراطية المناهضين لمشروع الرئيس“.

من جانبه، قال الباحث السياسي محمد ذويب إنّ ”الإصلاحات الدستورية ستفرز نظاما رئاسيا معدلا بوجود برلمان ليس كسابقه، أي أن تكون السلطات بيد رئيس الجمهورية مع برلمان ذي صبغة استشارية، وهو تقريبا مطلب غالبية الشعب التونسي عدا القوى التي تريد العودة إلى البرلمان المنحل“.

وأضاف ذويب في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”رئيس الجمهورية إضافة إلى الحزب الدستوري الحر وحتى بعض القوى الأخرى المساندة لقرارات 25 يوليو/ تموز، تريد هكذا نظام سياسي خاصة بعد تشويه صورة النظام البرلماني لدى غالبية الشعب التونسي بعد المهازل الحاصلة طوال العشر سنوات الماضية التي تحول فيها المجلس التأسيسي ثم البرلمان إلى ما يشبه السيرك والسوق الذي أساء إلى سمعة تونس في الداخل والخارج“، وفق قوله.