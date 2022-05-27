محللون: العلاقات الجزائرية التونسية تدخل مرحلة "عدم اليقين"

دخلت العلاقات الجزائرية التونسية مرحلة ”عدم اليقين“، يعزوها دبلوماسيون ومحللون إلى خيارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي لا تحظى بإجماع داخلي.

وتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، من إيطاليا، عن ”مأزق تواجهه تونس“، مشيرا أن بلاده تسعى إلى مساعدتها على الخروج عنه، ومؤكدا ضرورة العودة للمسار الديمقراطي.

وبعد الإعلان عن إعادة فتح الحدود البرية التي أغلقت بين البلدين لدواع صحية في خضم تفشي فيروس كورونا عام 2020، مازال الترقب يسود تجسيد هذا القرار عمليا، لاسيما أن تونس تراهن على السياح الجزائريين لإنعاش اقتصادها الذي يمر بأسوأ أزماته.

ويوحي عدم فتح الحدود رغم زوال خطر الوباء، ورفض الجزائر زيادة إمدادات إضافية من الغاز إلى تونس، بأن السلطات الجزائرية بصدد إرسال إشارات سياسية لقيس سعيد، وفق متابعين.

فترة من البرود

وقال المحلل السياسي الجزائري أمين لونيسي، إن ”حديث الرئيس تبون أمس الخميس يؤكد أن العلاقات بين تونس والجزائر تشهد فترة من البرود والفتور اللافت“، مرجعا ذلك إلى ”ضبابية موقف الرئيس التونسي حيال بعض الملفات الإقليمية التي تمثل صدارة اهتمام الجزائر، مثل الصحراء الغربية والأزمة الليبية“.

وأضاف لونيسي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”يجب أن لا نشخصن العلاقات الجزائرية التونسية، وهي علاقات نادرا ما يحدث مد وجزر فيها، ونعرف أن أول مَن زار تونس بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد لمسار 25 يوليو الماضي، كان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، لكن من الواضح اليوم أن هناك تحولا في الموقف الجزائري وإن كان في الكواليس“.

وأوضح أمين لونيسي أن ”الجزائر لمست ضبابية لقيس سعيد في التعاطي مع ملفات إقليمية مشتركة كان البلدان يتوافقان عليها مثل الملف الليبي والصحراء الغربية مصدر قلق الجزائر، التي تعتقد أن موقف سعيد من فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة يتسم بنوع من الغموض، حتى عندما تعلق الأمر بمحاولة دخول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان في أبريل/ نيسان الماضي، طرابلس عبر تونس“.

غياب الاستقرار السياسي

ومن جانبه، قال الدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي، إن ”موقف تبون يوم أمس وتصريحه بأن بلاده ستساعد تونس على الخروج من المأزق والعودة إلى الخيار الديمقراطي، يؤشر أن ثقة الجزائر في تونس اهتزت بشكل كبير بسبب غياب الاستقرار السياسي والخيارات التي تم اتخاذها“.

وأضاف العبيدي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن ”الجزائر تريد أن تستعيد تونس استقرارها وأن تكون دولة قوية.. لا ننسى أن تونس تشترك مع الجزائر بحدود طولها 900 كم، والجزائر مستعدة دائما للعمل مع تونس، ورأينا الزيارات المتكررة لأعلى هرم في السلطة الجزائرية الرئيس عبد المجيد تبون“.

وتحمست الجزائر في تموز/ يوليو 2021 لقرارات سعيد، لكنها ظلت تراقب عن كثب التطورات، وهو ما تعبر عنه الزيارات التي أجراها مسؤولون كبار مثل وزير الخارجية رمطان لعمامرة في أكثر من مناسبة منذ ذلك الحين إلى تونس.

غير أن الزيارات وعملية التنسيق بين الطرفين خفت في الفترة الأخيرة، إذ تعد آخر زيارة قام بها الجانب الجزائري إلى الجارة تونس، هي زيارة الرئيس تبون في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وكذلك زيارة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إلى ولاية الكاف الحدودية لإحياء أحداث ساقية سيدي يوسف في شباط/ فبراير الماضي.

وأعلن الرئيس الجزائري في أكثر من مرة في تصريحات إعلامية عن رفض بلاده لأي تدخلات أجنبية في تونس.

اختلاف الرؤى

وعزا المحلل السياسي التونسي رشيد خشانة البرود في العلاقات التونسية الجزائرية إلى ”اختلاف الرؤى بين البلدين تجاه بعض القضايا الإقليمية“.

وقال خشانة في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”الأكيد وجود جفاء تونسي-جزائري، يعود أيضا إلى فشل الحكومة التونسية في القيام بتصور شامل لمستقبل العلاقات الإقليمية بشكل عام والثنائية مع الجزائر وليبيا بشكل خاص“.

وأضاف خشانة: ”السياسة التي انتهجتها الحكومة التونسية تجاه ما يحدث في الجزائر وغيرها من البلدان المغاربية لم تأخذ في الاعتبار ضرورة وضع رؤية شاملة لإعطاء دفع للعلاقات بين هذه الدول كون الجارين الغربي والجنوبي هما اللذان يملكان مفاتيح مساعدة تونس على الخروج من أزمتها الاقتصادية والمالية“.

وختم خشانة بالقول: ”كان من المفترض أن يكون هناك عرض متكامل من تونس يقدم للجارين الغربي والجنوبي ويأخذ في الاعتبار الصعوبات الداخلية لاسيما مجال الطاقة في تونس“.