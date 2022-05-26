ترويض "القردة" بساحة "جامع الفنا" بمراكش.. مهنة قديمة تواجه التحديات

لا يمكن للزائر أن يمر من ساحة ”جامع الفنا“ بمدينة مراكش المغربية دون أن يلتقط صوراً تذكارية مع قردة ”الماكاك“ ومشاهدة عروضها البهلوانية، التي تستهوي السياح.

وبالنسبة لـ“عادل الودغري“ وهو شاب عشريني، فإن ترويض قردة ”الماكاك“ يشكل مهنة قائمة تمثل له مورد رزق مهما.

وشكل ظهور حالات مشتبه بإصابتها بـ“جدري القرود“ في المغرب خبراً سيئاً لمروضي القردة في ساحة ”جامع الفنا“ بمدينة مراكش، إذ بات الكثير من الزوار يخشون الاقتراب من هذه الحيوانات التي تصنع الفرجة في الساحة منذ عقود طويلة.

وتعتبر ساحة ”جامع الفنا“ القلب النابض لمدينة مراكش وهي من أشهر الفضاءات السياحية بالعالم، كما أن هذا الفضاء مُدرج ضمن التراث العالمي من طرف منظمة ”اليونسكو“.

وتختزن هذه الساحة منذ عقود طويلة تعبيرات الثقافة الشعبية المغربية والفرجة المفتوحة في وجه السياح.

صراع مع الزمن والأوبئة

ويقول الودغري، الذي يقف بصحبة قرده في ركن بساحة جامع الفنا وتحديداً قرب مركز البريد، لـ ”إرم نيوز“، إنه حريص على مراقبة الحالة الصحية للقردة قبل ظهور هذا الفيروس.

وأشار إلى أن السلطات تتابع بدورها عن كثب أي تطور يخصها.

وبيّن الودغري أن الفُرجة لدى السياح سواء كانوا من داخل أو خارج الوطن لا تكتمل في ساحة ”جامع الفنا“ دون مشاهدة عروض قردة ”الماكاك“ والتقاط صور تذكارية معها، وكذا إطعامها.

وقال الودغري إن ”هذه المهنة مرتبطة بشكل وثيق مع حركة السياح، وأي مستجد صحي في العالم يؤثر بشكل مباشر عليها، وذلك لكون مدينة مراكش الوجهة السياحية الأولى في البلاد“.

ولفت إلى أن عروض ”الماكاك“ تشكل مورد رزقه الوحيد.

وأكد أنه منذ انتشار ”جدري القرود“ في عدد من دول العالم تغيّر سلوك بعض السياح تجاه عروضه، بحيث ”يخشى البعض الاقتراب منا فيما البعض الآخر لا يبالي ويقضي لحظات جميلة بصحبتنا“، على حد تعبيره.

واستعاد هذا المروض ذكريات جائحة كورونا والإغلاق العام وما خلّفه من تداعيات سلبية على القطاع السياحي بالمغرب، مُبدياً تخوفه من تكرار نفس السيناريو.

وقال إن ”مهنتنا أضحت تتخللها الكثير من المشاكل بسبب المستجدات الصحية في العالم التي تهددها بالزوال، وهذا ما لا نتمناه“، وفق تعبيره.

ودأب الودغري منذ سنوات طويلة على تقديم عروض ممتعة بصحبة قرده، كما تحول مع مرور السنوات إلى عنصر مهم للفرجة بالمدينة ”الحمراء“.

وورث هذا الشاب مهنته عن والده، حيث ولج إلى مجال ترويض القردة وسنه لا تتعدى الـ6 سنوات.

وقال الودغري إن ”هذه القرود تعيش بيننا وهي تتوفر على سجل صحي ولا تعاني من أي أمراض، كما أن السلطات قامت بإحصائها قصد متابعتها“.

إجراءات احترازية

وتحسباً لأي تطور مفاجئ يرتبط بالمرض الفيروسي ”جدري القرود“، أخضعت السلطات الصحية بمدينة مراكش مروضي القردة للتحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم الصحية.

كما شرعت السلطات المختصة بساحة ”جامع الفنا“ في إحصاء القردة وإخضاعها للمراقبة البيطرية، حيث استنفرت وزارة الصحة المغربية، مسؤولي وأطر ”المركز الوطني لعمليات الطوارئ“ لرصد وتتبع الحالة الصحية للقردة.

وأربكت هذه الوضعية مروضي القردة في الساحة الشهيرة، وباتت تهدد مورد رزقهم الوحيد.

وتغص ساحة ”جامع الفنا“ على مدار أيام السنة، بأهازيج الفلكلوريين، ولاعبي السيرك، وترويض القردة والأفاعي، وغيرها، ما يجعل الساحة فضاء للفرجة بامتياز، بالإضافة إلى المأكولات الشعبية التي تزخر بها.

ويرجع تاريخ ساحة ”جامع الفنا“ إلى عهد الدولة المرابطية خلال القرن الخامس الهجري كنواة للتسوق.

واستغل الملوك والسلاطين في ذلك الوقت الساحة كفناء كبير لاستعراض جيوشهم والوقوف على استعدادات قواتهم قبيل الانطلاق لمعارك توحيد المدن والبلاد المجاورة وحروب الاستقلال.

ومنذ ذلك التاريخ تعد ساحة ”جامع الفنا“ رمزا للمدينة، يفتخر بحيويتها وجاذبيتها كل من مر منها من المسافرين.

ويأتي إلى مراكش، مشاهير من الفن، والرياضة، والسياسة، والسينما، بالإضافة إلى ملوك ورؤساء العديد من الدول.