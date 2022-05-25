ليبيا.. الدبيبة يقترح إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية 2022

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، عن موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما ينبئ بفشل توجهه لإجرائها، في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بحسب خطته ”عودة الأمانة إلى الشعب“.

وقال الدبيبة خلال افتتاحه فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات تحت شعار“ الليبيون جميعهم معنيون“: ”الحل أن نبدأ بالانتخابات البرلمانية نهاية العام، وأن نعلن عنها ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل“.

واعتبر أن ”تشكيل مجلسي النواب والأعلى للدولة حكومة جديدة جاء بهدف إبعاد الأنظار عن إجراء الانتخابات البرلمانية“.

وقال إن ”هناك دولًا بعينها تقف ضد الانتخابات خاصة البرلمانية منها“.

وتوعد الدبيبة المفوضية العليا للانتخابات، في حال رفضها ”الوقوف مع الشعب“ لإجراء الانتخابات.

وتوقع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أن تندلع ”حرب شعواء ضدنا بعد أن نعلن تواريخ خطة العملية الانتخابية“.

وكشف أن دولًا (لم يسمها) حذرته من خطوة قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، سنطرح مبادرة شعبية لجدول زمني مقترح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن التوجه للانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان خطأ، مشيرًا إلى أنه ”حتى يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول، لم نكن نعرف ما هو الدور المنوط بالحكومة بصورة حقيقية وواقعية“.

وقال الدبيبة: ”كنا مستعدين لتأمين الانتخابات بنحو 30 ألف شرطي“.

وهاجم الدبيبة مجلس النواب قائلًا أنه ”لايريد إجراء الانتخابات“، لافتًا إلى أن ”مشكلة الانتخابات ليست في السلطة التنفيذية، بل لدى من يسن القوانين، فنحن على استعداد لإدارة الانتخابات في أي وقت“.

وسخر الدبيبة من الإعلان عن الاتفاق في اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على 70% من مواد القاعدة الدستورية، قائلًا إن ”ذلك أمر مضحك“.

واعتبر أن ”المشكلة القانونية هي في القاعدة الدستورية، وهي العائق الرئيس أمامنا“.

وفي 22 مايو/ أيار الجاري، شهد محيط مقر رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس، إطلاق نار كثيفًا، لم يكشف النقاب عن أسبابه.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبدالحكيم حمزة لـ ”إرم نيوز“، إن إطلاق النار حدث في محيط رئاسة الوزراء بطريق السكة عقب خروج الدبيبة منها بقليل.