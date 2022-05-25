لقاء الدبيبة بقادة ميليشيات طرابلس.. تثبيت للنفوذ أم لمنع دخول باشاغا؟

تطرح الأخبار المتداولة عن لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا مع قادة ميليشيات غرب البلاد علامات استفهام حول أهداف هذه الخطوة ودلالاتها.

وذكرت وكالة ”نوفا“ الإيطالية، مساء أمس الثلاثاء، أن الدبيبة التقى قادة مجموعات مسلحة أبرزهم محمد الحسن قائد الكتيبة 116 ومختار الحجاوي قائد قوات ”عملية بركان الغضب“.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء أزمة سياسية مستمرة بين الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة ورئيس الحكومة الليبية الجديدة المنبثقة عن البرلمان فتحي باشاغا الذي قام بمحاولتين لدخول طرابلس دون دوى، ما جعله يستقر على العمل في مدينة سرت.

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”اللقاء يحمل وجهين، الأول أن الدبيبة هو رئيس للوزراء ووزير للدفاع، وبالتالي اجتماعه بالقيادات العسكرية يدخل في صميم اختصاصه، والثاني أن الدبيبة الذي يستمر في السلطة ولم يسلمها لحكومة الاستقرار الوطني يحاول جاهدًا دعم جهود إبقائه في طرابلس، وتعزيز أركانه وحمايتها“.

ورأى أن ”هذا يحتاج إلى قوة مسلحة وهي في غرب ليبيا متمركزة أغلبها في المجموعات المسلحة، وبالتالي لا يستغرب أن يكون لقاؤه في هذا الاتجاه لإعداد خطة للتصدي لمحاولة باشاغا دخول طرابلس مجددًا“.

وبحسب العباني فإنّ ”جبهة الدبيبة ليست موحدة، فالمجموعات المسلحة كل لها أهدافها ومراكزها ومصالحها المادية التي تسعى لحمايتها، وبالتالي هذه الجماعات في المنطقة الغربية تحكمها ظروفها واتجاهاتها، وبينها من رحب بقرار البرلمان تكليف السيد باشاغا، وهناك من يرحب بدخوله لطرابلس مقابل آخرين يعارضون ذلك، والمجموعتان لهما حججهما، وتعدد المجموعات المسلحة سبب الصراع في ليبيا“ وفق رأيه.

ومن جهته، قال المحلل السياسي فرج دردور ، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن لقاء الدبيبة وقادة المجموعات المسلحة هو إجراء طبيعي، وهو لقاء مستمر ودوري بما أن الدبيبة هو وزير الدفاع، ولا بد أن يلتقي بالمجموعات التي تنتمي لكتائب مسلحة تنضوي تحت الداخلية أو وزارة الدفاع.

لكنه استدرك بالقول إن ”التوترات الحالية لا شك أن لها علاقة باللقاء، إذ يتم الاستعداد لأي طارئ أو لصد أي هجوم يقوم به باشاغا، لاسيما أن هناك حديثًا عن استعدادات تجري للهجوم على طرابلس، وربما تكون هذه الاجتماعات ضمن الاستعدادات“.

وذهب المحلل السياسي إسماعيل السنوسي إلى القول إن ”هذا الاجتماع قد يكون خطوة استباقية لاحتمال تخلي الجميع عن حكومة الدبيبة بعد تبين فسادها الذي وصل إلى مستوى كبير جدًا“، وفق تقديره.

وأضاف السنوسي في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“: ”لا أتوقع أن ينجح الدبيبة في إقناع هذه المجموعات المسلحة بأنه هو القادر على توحيد الصف في المنطقة الغربية باعتبار أن باشاغا مازال يسعى إلى دخول طرابلس ومباشرة عمله“ وفق تعبيره.

وختم السنوسي بالقول إن ”ليبيا بصدد الانتقال من فوضى إلى فوضى أخرى لأنه لا باشاغا ولا الدبيبة قادران على السيطرة على كافة أرجاء ليبيا، وحكومة الدبيبة ليس لها الدعم الكافي من قبل المجموعات المسلحة بعيدًا عن نطاق الحكومة المدنية“، بحسب قوله.

يشار إلى أن باشاغا سعى، هذا الشهر، إلى دخول العاصمة الليبية مجددًا، ونجح في ذلك إذ دخل لساعات قليلة قبل أن يغادر مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الموجودة هناك.