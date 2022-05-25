قيادي في حركة "الشعب" التونسية: الأزمة الاقتصادية تهدد بإشعال "ثورة خبز"

حذّر القيادي في حركة ”الشعب“ التونسية، محمد بوشنيبة من أنّ الارتفاع اللافت للأسعار قد يؤدي إلى إشعال ”ثورة خبز“ في تونس، داعيا إلى ضرورة الإسراع بحلحلة الوضع السياسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وقال بوشنيبة لـ“إرم نيوز“ إنّه ”منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي وخلال العشرية الأخيرة، عندما ينسد الأفق الاقتصادي ويصل غلاء المعيشة إلى أعلى الدرجات فإن أبناء الشعب التونسي يخرجون إلى الشارع ويتظاهرون ونحن نتذكر أحداث الخبز في عهد بورقيبة في 1984 وانتفاضة الحوض المنجمي في 2008 وخروج التونسيين للتظاهر في السنوات الأخيرة احتجاجا على غلاء الأسعار“.

وتابع: ”لا نستغرب أن يخرج التونسيون للتظاهر مجددا، لذلك نتوجه إلى رئيس الجمهورية للإسراع بحلحلة الأزمة السياسية حتى يمكن تحقيق الانفراج الاقتصادي“، مضيفا أنّ ”الأزمة السياسية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي لكن هذا الوضع ليس بجديد فالعشرية الماضية كانت سببا رئيسا في وصول البلاد إلى حالة انسداد الأفق الاقتصادي في مختلف المجالات، ونحن نعتبر أن أداء الحكومة وأداء رئيس الجمهورية لا يوافقان حجم المشاكل وحجم هذا الانسداد“.

وأكد أنّ ”حجم المشاكل يتزايد يوما بعد يوم من حيث البطالة وارتفاع نسبة التضخم وضعف الصادرات قياسا بالواردات، وقد تحدثنا عن كل ذلك ووضع خبراؤنا الاقتصاديون في حركة الشعب ورقات تقنية بخصوص كل هذه النقاط“.

وفي سياق تقييمه لأداء المعارضة ومدى قدرتها على الإطاحة بمسار 25 يوليو/تموز، اتهم المعارضة ”بجرّ البلاد إلى الفوضى وإرباك مسار ما بعد 25 يوليو/تموز، بلجوئها إلى ورقة التدخل الخارجي“ محذّرا من أن ”هذا التوجه دمّر العراق وسوريا وليبيا“، منوها إلى أنه ”ليس لنا مشكلة في أن تكون هناك معارضة بل نعتبرها صمّام أمان عندما تكون معارضة وطنية، لكن ما يجب أن نتنبه إليه وننبه إليه هو أن تكون هناك أياد خارجية، وهذه الأطراف لم تتورع عن استخدام ورقة التدخل الخارجي لإرباك المسار وإدخال الفوضى عليه، ونحن نرفض بأي شكل من الأشكال التدخل الخارجي“.

واعتبر بوشنيبة أنّ ”هذه الأطراف فعلت كل ما في وسعها لإرباك المسار من الداخل ومن الخارج، ونحن لا نقبل هذا، وندعو هذه الأطراف إلى أن تتنبه، لأنّ هذا هو المسار الذي دمّر العراق في التسعينيات وهو الذي دمّر سوريا الآن وهو المسار الذي لم يبق في ليبيا شيئا“.

وحول مصير الحوار الوطني بعد مقاطعته من طرف اتحاد الشغل التونسي قال: ”نحن مازلنا متفائلين ونعتقد أن للحوار فرصة لكن هذه الفرصة يمكن أن تُصنع بالتشاركية، ولا بد من تقريب وجهات النظر، فاتحاد الشغل حين رفض المشاركة كان ذلك من وجهة نظر محترمة، وعلى الرئيس أن يقرّب وجهات النظر مع الاتحاد ومع الأطراف السياسية الفاعلة“.

وأكّد أنّ ”التشاركية هي طريقة لحماية هذا المسار الذي يتربص به كثيرون وهناك أطراف في الداخل والخارج تريد العودة إلى ما قبل هذا المسار لذلك أردنا تشاركا من أجل وضع خطط لحماية المسار من التهديدات في الداخل والخارج“.

وزاد: ”طلبنا من الرئيس إعادة النظر في بعض المسائل وأن يدعو اتحاد الشغل إلى حوار مباشر وحقيقي يفضي إلى ما يمكن أن نسميه مرسوما جديدا أو تكميليا، بل أننا طالبنا بما هو أيسر من ذلك، كأن يعقد الرئيس لقاء تلفزيونيا ويعلن للتونسيين موقفه من مشاركة الاتحاد ومشاركة الأحزاب، وتكون هذه المحاورة بمثابة التعديل للمرسوم 30 وبذلك يمكن الذهاب إلى الحوار دون صعوبات“.

ولفت إلى أنّ ”العلاقة مع رئيس الجمهورية لم تنقطع خلافا لما يُقال، فقد كان بيننا تشاور وإن كان غير رسمي، ونحن نريده أن يتخذ هذا الطابع الرسمي مثل لقائنا الأخير به، وأن هذه العلاقة قائمة على النقاط الرئيسية والمبدئية وهذه لا خلاف فيها مع رئيس الجمهورية، في علاقة بإجراءات 25 يوليو/تموز والمسار الذي اعتبرناه مسارا تصحيحيا لثورة أريد لها أن تحوّل وجهتها إلى غير ما أرادها الشعب التونسي“.

وبخصوص الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، شدد بوشنيبة على أن ”المهمة صعبة جدا، لذلك دعونا هيئة الانتخابات والرئاسة وكل الأطراف لتجاوز كل العقبات وإيجاد الحلول المثلى، لأن المدة المتبقية لا تكفي لمحطتي الاستفتاء والانتخابات التشريعية“.