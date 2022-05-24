تونس.. "الحوار الوطني" يتسبب بانقسامات في رابطة حقوق الإنسان

تشهد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، انقسامات وصراعات حادة بسبب الخلافات الحاصلة داخلها حول المشاركة في الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيّد، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وبعد أن أكد رئيس الرابطة، جمال مسلم، اعتزام الرابطة المشاركة بالحوار الذي سينتظم قريبًا، أصدر 20 فرعًا من الرابطة في مختلف المحافظات التونسية بيانات أكدوا خلالها أنهم ”يتبرأون من قرار المشاركة“، مطالبين بـ“الانضباط لموقف المجلس الوطني للرابطة، الذي انعقد يومي 26 و27 مارس /آذار الماضي“.

ودعا الرافضون للمشاركة في الحوار إلى ”عقد مجلس وطني عاجل، لمناقشة القرار“، مشددين على ”ضرورة أن يكون الحوار الوطني حوارًا فعليًا وحقيقيًا لا أن تكون نتائجه معدة من قبل الرئيس وجماعته مسبقًا“، لافتين إلى ”ضرورة توسيع دائرة الحوار لتشمل الأحزاب غير المتورطة في الفساد، وطرح كل الملفات المهمة“.

وقال مسلم لوكالة ”تونس أفريقيا“، للأنباء إن ”الرابطة قررت المشاركة في الحوار الوطني المنتظر تنظيمه ولكنها وضعت شروطًا لذلك“، مضيفًا أن ”أغلبية أعضاء الهيئة المديرة للرابطة، اتخذوا هذا القرار خلال اجتماعهم، الأحد الماضي، استنادًا إلى بيانات ومواقف الرابطة، قبل 25 يوليو/ تموز 2021، المطالبة بتنظيم حوار وطني، نظرًا للأزمة العامة التي شملت البلاد، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا“.

وأردف أن ”الرابطة تشترط أن تكون عضوًا في اللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد، كما تؤكد أنها تحتفظ بحقها في إبداء موقفها من تمشي الحوار الوطني، في حال عدم تطابقه مع مقترحات الرابطة وثوابتها“، مؤكدًا ”طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والبيئية، على ضوء خصوصية التجربة الوطنية التونسية، بما يضمن إرساء نظام جمهوري، ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان“.

يذكر أن 17 عضوًا شارك في اجتماع الهيئة المديرة الطارئة للرابطة الذي تم عقده، الأحد الماضي، للنظر في الدعوة للمشاركة بالحوار الوطني، بناءً على المرسوم عدد 30 الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن عن رفضه المشاركة في الحوار الوطني، وقال الأمين العام المساعد، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، إن ”الاتحاد بهياكله كافة، غير معني بالمشاركة في الحوار، بشكله الحالي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد“.