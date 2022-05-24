وكالة "نوفا": اجتماع في المغرب اليوم بين قادة من شرق ليبيا وغربها

يستضيف المغرب، اليوم الثلاثاء، قادة سياسيين وعسكريين من شرق ليبيا وغربها، في حين اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة مع قادة عسكريين في طرابلس لمواجهة تهديد محتمل من قبل مدير المخابرات العسكرية السابق اللواء أسامة الجويلي، وفق ما أفادت وكالة ”نوفا“ الإيطالية.

ونقلت ”نوفا“ عن مصدر ليبي قريب من ملف الاجتماع الذي يعقد في مدينة بوزنيقة المغربية، أن ”قادة شرق وغرب ليبيا العسكريين يجتمعون اليوم في المغرب، بحضور صدام وبلقاسم نجلي القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر“.

ويضم الاجتماع الممثلين الرسميين للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، وقادة بارزين من الجيش والأمن في الغرب، لا سيما في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية.

وينعقد الاجتماع بعد اللقاء غير الرسمي الذي عقد يومي 13 و 14 أيار/مايو في ”مونترو“ بسويسرا، والذي نظمه المركز البحثي ”الحوار الإنساني“ ومقره جنيف، ومن المقرر عقد جولة ثانية موسعة من اجتماع مونترو، بحضور الأحزاب السياسية وليس الأحزاب العسكرية فقط، بعد انتهاء اجتماع في المغرب.

من جهة أخرى، اجتمع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع قادة الفصائل المسلحة في طرابلس والمنطقة الغربية في ليبيا، في مقر قيادته التنفيذية بطرابلس.

وقال مصدر حكومي ليبي للوكالة الإيطالية إن ”الدبيبة التقى قائد ”الكتيبة 166 محمد الحسن، وقائد قوات عملية ”بركان الغضب“ مختار الجحاوي.

وكان رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، حاول في 17 أيار/ مايو الجاري، دون جدوى، البقاء في طرابلس تحت حماية كتيبة النواصي بقيادة مصطفى قدور، عقب وصوله إليها، لكن الهجوم الذي شنته ميليشيات أجبره على مغادرة العاصمة.

ويأتي اجتماع اليوم في الوقت الذي تتداول فيه معلومات حول إنذار مزعوم أطلقته ميليشيات ”الدولة المدينة“ الليبية في الزنتان، التي تبعد حوالي 160 كيلومترًا إلى الغرب من طرابلس، إلى الدبيبة لتسليم السلطة بحلول 26 أيار/ مايو.

وأكدت مصادر ليبية لوكالة ”نوفا“ أن ”الإنذار أطلق بالفعل من قبل مدير المخابرات العسكرية السابق اللواء أسامة الجويلي، الذي أطاح به الدبيبة، بعد محاولة فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس.“

ويعود أصل الجويلي إلى الزنتان، لكن في الوقت الحالي ليس من الواضح ما إذا كانت الجماعات المسلحة في هذه المدينة ستتبع إنذار رئيس المخابرات العسكرية السابق للدبيبة، أم لا.