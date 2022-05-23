"لم أعد نشطا".. عزيز رباح يجمد عضويته في "العدالة والتنمية" المغربي

قال عزيز رباح، القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، إنه جمد عضويته في الحزب لأنه لم يعد نشطا داخل الحزب، على حد تعبيره.

وجاءت خطوة رباح بعد مغادرته الأمانة العامة للحزب إثر الهزيمة في الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى وجود خلافات بينه وبين الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران.

وقال رباح، في تصريح لصحيفة ”هسبريس“ المحلية، اليوم الإثنين، ”جمدت عضويتي في حزب العدالة والتنمية منذ مدة، فأنا منذ مدة لم أعد أنشط داخل الحزب“.

وجاء تأكيد رباح، وهو وزير سابق أيضاً، بعد ورود تقارير إعلامية تفيد باستعداده لتأسيس منظمة مدنية جديدة موجهة للشباب والتنمية، وأنها ستتحول لاحقاً إلى حزب سياسي جديد قبل الانتخابات المقبلة.

وبخصوص تقديم استقالته من مجلس بلدية مدينة القنيطرة، الذي كان يرأسه بين الأعوام 2009 و2021، قال رباح: ”قدمت استقالتي لأنني لم يعد لي ما أقدمه في العمل الحزبي، بعد التجربة الطويلة التي قضيتها فيه“، مضيفًا أنه ”حان الوقت لأضع تجربتي في خدمة الوطن في مواقع أخرى“.

وسبق أن ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن عزيز رباح سيعلن عن استقالته من الحزب بشكل كامل، بعد قبوله عضوية مطرودين من الحزب وحركة التوحيد والإصلاح في مبادرته المدنية، التي ستتحول إلى حزب سياسي قبل الانتخابات المقبلة.

وأورد موقع ”شوف تيفي“ أن رباح أبلغ قادة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للحزب، أنه سيقود جمعية للشباب والتنمية برفقة بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية المطرودين المتواجدين خارج البلاد، إضافة إلى ضحايا عبد الإله بنكيران، الذي أسقطوا خلال إعادة هيكلة الحزب بعد المؤتمر الوطني الأخير.

وجمد مجموعة من قادة حزب العدالة والتنمية، في الفترة الماضية جميع أنشطتهم داخل الحزب، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني الأمين العام السابق رئيس الحكومة السابق، وكذلك الوزيران السابقان لحسن الداودي ومحمد يتيم، وباءت محاولات الإصلاح والتوحيد في عقد الصلح بين مختلف الأطراف بالفشل، حسب المصدر عينه.

وتأتي هذه المعلومات، في ظل غياب الأسماء البارزة عن المشهد السياسي الحزبي مؤخرا، إضافة إلى اكتفاء العثماني بتقديم إرشادات حول الصحة النفسية على مواقع التواصل الاجتماعية، في إطار عمله الرئيسي كطبيب اختصاصي في الأمراض النفسية والعقلية، والابتعاد عن الخوض في الأمور السياسية المحلية.

وتعتبر كلها مؤشرات يرى فيها متابعو الشأن السياسي في المغرب، زلزالا داخليا وشيكا داخل بيت الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة المغربية خلال العشر سنوات الأخيرة.