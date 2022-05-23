لماذا أغلقت الجزائر باب الوساطات مع المغرب؟

تبدي الجزائر تصلّبًا في موقفها الرافض لأي وساطات لحلحلة الأزمة مع المغرب، بعد تسعة أشهر على قطع العلاقات بينهما؛ ما يطرح علامات استفهام عن أسباب هذا الموقف، وما إذا كانت أبواب الصلح قد أغلقت نهائيا بين البلدين الجارين.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تحدث عن أنّ أزمة بلاده مع المغرب لا تحتاج أي وساطات للحل، وقال يوم السبت، في تصريح صحفي، إنه ”لم تكن هناك وساطة لا في الأمس ولا اليوم ولا غدًا“، مؤكدًا أن ”موقف الجزائر واضح“.

واعتبر الوزير الجزائري أن ”هذا الموضوع لا يحتمل الوساطات، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيئ المسؤولية“.

وتتباين تفسيرات سبب رفض الجزائر لأي وساطة مع المغرب بعد قطع العلاقات بين البلدين، في أغسطس/ آب الماضي.

”على المغرب العودة“

وقال رئيس الكتلة النيابية لجبهة المستقبل في الجزائر الحاج البلغوثي، إن ”هذا هو موقف الجزائر: الذي أخطأ هو الذي عليه أن يعود عما فعل ويطلب الصفح، باعتبار أن المغرب هو الذي أخطأ وأصبح يشكل تهديدا وخطرا بتصريحات وممارسات عدوانية تجاه الجزائر“.

وأضاف البلغوثي، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن ”على المغرب أن يتراجع ويطلب الصفح من الجزائر، وأما هذه الوساطات التي يدعيها المغرب فلا معنى لها“، معتبرًا أنه ”إذا عدل المغرب عن ممارساته وأقر بأخطائه فأعتقد أن الجزائر دائما أيديها مفتوحة“.

من جهته، قال المحلل السياسي الجزائري جيلالي كرايس، إن ”الجزائر واضحة في مواقفها، وهذا أحد مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، الوضوح والشفافية واللعب فوق الطاولة، والجميع يعرفون جيدًا جدية الجزائر والحدود التي لا يمكن تجاوزها“.

وبحسب كرايس، فإنّ ”المغرب أيضًا يعرف جيدًا أنه قد تخطى كل الحدود والخطوط الحمراء مع الجزائر، خاصة بعد التطبيع المجاني ومحاولة الاستقواء بإسرائيل، رغم علمه يقينا بالموقف الجزائري منها“.

وتابع كرايس في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”المغرب يعتقد أن التطبيع وفتح قنصليات لبعض الدول المغمورة على الأراضي الصحراوية يعتبر انتصارًا لموقفه، وفي نفس الوقت وضع الجزائر تحت سياسة الأمر الواقع، وهو مخطئ في ذلك تماما؛ لأن موقف الجزائر لن يتغير ولن يغير من الشرعية الدولية“.

لكن المحلل السياسي الجزائري اعتبر أنّ ”الجزائر لم تغلق الباب في وجه أحد، وكل من لا يحترم الجزائر أو يحاول الضغط عليها أو تعريض أمنها للخطر فإن الجزائر سيدة في اتخاذ القرارات المناسبة في حقه“، معتبرا أنّ ”الفرق بين الجزائر والمغرب أن الجزائر تصيغ سياستها الخارجية بنفسها وبما يخدم مبادئها، والعلاقات ستعود مع المغرب عندما تقوم الرباط بما يجب عليها القيام به ودون وساطة ولا تدخلات إقليمية أو دولية؛ لأنّ المغرب هو السبب في كل ما يحدث“.

هروب إلى الأمام

في المقابل، اعتبر محللون مغاربة أن تصريح لعمامرة يجسد سياسة الجزائر الرامية للهروب إلى الأمام، وذلك بعد تواتر الحديث عن وجود وساطات بين الرباط والجزائر.

وقال المحلل السياسي المغربي حسن بلوان، إن ”نفي وزير الخارجية الجزائري للوساطة الدولية والعربية هو نهج مكشوف لسياسة الهروب إلى الأمام، باعتبار أنه منذ تصعيد الجزائر موقفها تجاه المغرب، والتقارير الإعلامية تتحدث عن دخول دول إقليمية ودولية لتهدئة الأوضاع بين البلدين، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال المحاولات الفرنسية والإسبانية وحتى الأمريكية، إضافة إلى وساطات عربية أهمها ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود، والتي مع الأسف تصطدم بالتعنت الجزائري“.

وأكد بلوان، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”المغرب يرحب بجميع هذه المبادرات، ويثمن الجهود والمساعي الحميدة السعودية“، مضيفًا أن ”تصريحات وزير الخارجية لعمامرة بأن الجزائر لا تريد هذه الوساطات وتغلق الباب أمام جميع مبادرات التهدئة، تكشف النوايا الحقيقية للجزائر تجاه المغرب، حيث لا تترك مناسبة داخلية ولا خارجية إلا وهاجمت مؤسساته وطعنت في وحدته الترابية وسيادته الوطنية“.

وبحسب المحلل السياسي المغربي، فإن ”تصريح لعمامرة بعيد كل البعد عن شعارات الوحدة العربية والإجماع العربي الذي تتغنى به الجزائر، خاصة وأنها ستحتضن القمة العربية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، واتخذت شعار التوافق العربي لهذه المرحلة، وفي نفس الوقت تطعن هذا التوافق بالهجوم على دولة عربية من جهة، ورفض الوساطات والمساعي العربية من جهة أخرى“.

وتابع بلوان أنه ”على الرغم من التصعيد الجزائري وتعنت القيادة الجزائرية الحالية فلا بد من الوصول إلى خريطة طريق تعيد العلاقات بين البلدين وتخفف من أجواء التصعيد؛ لأن التوازنات الدولية تتغير باستمرار، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، والتقلبات الأمنية التي تعيشها ليبيا ومنطقة الساحل“.

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، في نهاية أغسطس/ آب الماضي، وبين البلدين خلافات حادة، لا سيما حول ملف الصحراء الغربية التي تتنازع بشأنها المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.