حركة النهضة: قرار سعيد تكليف لجنة بصياغة دستور جديد "خروج عن الشرعية"

أعربت حركة النهضة التونسية، يوم الأحد، عن رفضها قرار الرئيس قيس سعيد تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس ”جمهورية جديدة“.

وقالت الحركة في بيان لها، إن القرار يُعد ”خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب 25 يوليو تموز 2021“.

وكان سعيد قد عين، يوم الجمعة، أستاذ القانون الصادق بلعيد في منصب رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور. وتتكون اللجنة من عمداء القانون والعلوم السياسية. ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 حزيران/ يونيو إلى سعيد.

وتستنكر أحزاب سياسية في تونس ما تصفه بتفرد الرئيس قيس سعيّد بالقرار واستبعادها من الحوار الوطني، ودعت إلى التصدي لما وصفته بالمهزلة.

وشجبت ”جبهة الخلاص الوطني“ التي تضم عددا من الأحزاب التونسية، منها حزب حركة النهضة وحملة ”مواطنون ضد الانقلاب“، ما جاء في مرسوم الرئيس قيس سعيد، واستنكرت ”سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية، من دون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد“.

ورأت الجبهة في بيان، أن ”أعمال الهيئة التحضيرية للاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 تموز/ يوليو القادم، التي شكلها الرئيس سعيّد، باطلة وفاقدة للأثر القانوني“.

وقالت إن الاستفتاء أُسّس على استشارة إلكترونية قاطعها أكثر من 95% من الناخبين.

ودعا البيان ما سماها ”القوى الوطنية، للدفاع عن الديمقراطية والحريات، من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات“، على حد تعبير الجبهة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، واستبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية.

وكلّف العميد صادق بلعيد برئاسة ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“، وهي هيئة مكلفة بالدستور الجديد.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية بطلب من رئيس الجمهورية، تقديم مقترحات تتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة.

وتتكون الهيئة من 3 لجان، هي: الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية والحوار الوطني.

ويترأس الهيئة رئيس يسمى الرئيس المنسق، ويفرض على أعضائها واجب التحفظ وحفظ سر المداولات على أن تنتهي جميع أعمالها في 20 من الشهر المقبل.

وتشهد تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، كما أقال الحكومة وعين أخرى جديدة.