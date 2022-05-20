محللون: الرئيس التونسي جاد في تقويض نفوذ "الإخوان" داخل المؤسسات

رأى محللون سياسيون أن الرئيس التونسي قيس سعيد أظهر جدية في تفكيك شبكة الإخوان وتقويض نفوذها المتغلغل داخل مؤسسات الدولة في البلاد.

وبدأت نتائج مساعي الرئيس التونسي قيس سعيد لتطهير المؤسسات والمنظمات الوطنية من نفوذ ”الإخوان“ تظهر، بعد سحب الثقة من رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين عبدالمجيد الزار، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء وكلها شخصيات محسوبة على الحركة الإسلامية.

ويأتي سحب الثقة من رئيس اتحاد المزارعين بينما تستعد البلاد لحوار وطني لم تتضح ملامحه بعد رغم اقتراب أول الاستحقاقات، التي تضمنتها خريطة الطريق والتي أقرها الرئيس سعيد، وهو الاستفتاء على التعديلات السياسية والدستورية، المُقرر في الـ25 من شهر يوليو/تموز المقبل.

وكشف نائب رئيس اتحاد المزارعين نورالدين بن عياد يوم أمس الخميس، أن المجلس المركزي للمنظمة نصبه أمينًا عامًا للاتحاد بعد سحب الثقة من الزار، لكن الأخير تشبث في تصريحات نقلتها عنه تقارير محلية ببقائه في منصبه.

واعتبرت أطراف سياسية تونسية أن تحرك المجلس المركزي لاتحاد المزارعين ضد الزار، المعروف بقربه من حركة ”النهضة“، يندرج ضمن مسار كامل لتحييد المنظمات الوطنية عن التأثير، الذي كانت تمارسه الحركة الإخوانية وحلفائها في المنظومة السابقة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، إن ”اتحاد المزارعين هو منظمة وطنية تم الاستيلاء عليها من طرف حركة النهضة في 2011 و2012، وأصبحت ذراعا من أذرع الحركة أكثر من أنّها تضم وتدافع عن المزارعين، والمفروض تصحيح الأوضاع داخل المنظمة لتصبح مهنية بعيدة عن التجاذبات السياسية“.

وأوضح في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن ”المطلوب اليوم إرجاع المنظمة إلى دورها النقابي بعيدا عن أجندات الأحزاب السياسية، وإذا تم سحب الثقة من أمينها العام وفقا لآليات المنظمة الداخلية ونظامها الداخلي يعد ذلك خطوة إيجابية لتصحيح الوضع داخلها“.

واعتبر حمدي أن ”أحد أهم مكاسب مسار 25 تموز/يوليو هو إعادة الأوضاع إلى طبيعتها داخل بعض الهيئات والمنظمات التي يدرك الجميع أنها كانت خاضعة خضوعا تاما لحركة ”النهضة“ خاصة هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء“ وفق قوله.

وكان الرئيس سعيد قد حل المجلس الأعلى للقضاء الذي كال له عدة اتهامات، بينما أزاح مؤخرا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون الذي يوصف بأنه مقرب من حركة النهضة ما يوحي بأنه سيمضي نحو تطهير هذه المنظمات والهيئات من تأثير ”الإخوان“.

وقال رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، ”إن رئيس اتحاد المزارعين مقرب من النهضة وكان عضوا في مجلس الشورى للحركة، وله قناعات وعقيدة الإخوان المسلمين حتى وإن استقال من النهضة سيبقى إخوانيا، والاتحاد الوطني للمزارعين فيه مكتب تنفيذي رأى أن الزار يشكل اليوم عقبة في مسار المنظمة“.

وبين بتصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”اليوم لدينا حوار وطني سيجمع المنظمات الوطنية وسيقصى الاتحاد الوطني للمزارعين منه بسبب الزار، أو سيكون الحوار بمشاركة هذا الاتحاد لكن دون الزار، فارتأى أعضاء المكتب التنفيذي أن سبب المشكلة هو رئيس الاتحاد فصوتوا بالأغلبية على استبعاده“.

وأوضح الناصري أنّ ”القول إن المنظمات الوطنية أضحت تحت تأثير رئيس الجمهورية غير صحيح، فالاتحاد العام التونسي للشغل رغم بعض مواقفه التي كانت حادة تجاه رئيس الجمهورية، إلا أنهم نظموا مؤتمرهم وتم انتخاب الأمين العام بلا إقصاء“.

وأضاف أن ”الجمهورية الجديدة لا يمكن تكون بمعزل عن منظماتها الوطنية التي من بينها اتحاد المزارعين واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل واتحاد المرأة، وهي منظمات لا بد أن تتماشى مع العهد والجمهورية الجديدين وأين يوجد إخلال أو مكون ينتمي للمنظومة السابقة يجب تحييده“.

ومن جانبه قال المحلل السياسي خليل الرقيق، إن ”عملية التطهير لم تشمل فقط اتحاد المزارعين وإنما كانت خطوات رئيس الجمهورية في استقبال المسؤولين عن هذه الهيئات مركزة ومقصودة كما هو الشأن لهيئة الانتخابات حيث لم يستقبل رئيسها المعزول بفون ليتم خروجه في وقت لاحق منها وبالنسبة لاتحاد المزارعين لم يستقبل عبد المجيد الزار ليغادر الاتحاد بعد ذلك“.

وأوضح الرقيق لـ“إرم نيوز“، أن الهاجس السياسي للسلطة في تونس حاليا هو حذف عناصر الموالاة للمنظومة السابقة، حيث يتم تغيير قواعد اللعبة بضرب أسس المنظومة القديمة والشخصيات، التي كانت تعتمد عليها في المنظمات الوطنية، وعبد المجيد الزار كان عضوا في مجلس شورى حركة النهضة“، وفق قوله.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة بين الرئيس سعيد وحركة ”النهضة“، التي قادت البلاد طيلة عقد كامل أدت إلى انهيار اقتصادي وسط أزمات سياسية متزايدة.