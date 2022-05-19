الرئيس التونسي يعلن عن "هيئة استشارية" لتأسيس "جمهورية جديدة"

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس عن تأسيس ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“، وسيكون على رأس مهامها إعداد مشروع الدستور التونسي الجديد.

وعرض الرئيس سعيد اليوم، على مجلس الوزراء الذي ترأسه، مرسومًا رئاسيا ينص على تأسيس الهيئة، مؤكدًا على أنه تم منذ مدة الإعداد لهذا المرسوم ”في إطار الديمقراطية“، مضيفًا أن ”عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين وهما مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار“.

وشدّد على أنه بدأ الإعداد لهذا المرسوم عن طريق الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي تم تنظيمها والإعلان عن نتائجها مؤخرًا، معتبرًا أن ”الاستشارة نجحت رغم كل العقبات التي وضعوها“.

وبين سعيّد أنه ستتم مناقشة تركيبة هذه الهيئة ”الاستشارية“ واختصاصاتها، ومضى قائلًا: ”النص بالنص والقانون بمثله والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا… في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن إرادة الشعب“.

ويذكر أن تونس تستعد لتنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد في الـ25 من شهر تموز/يوليو المقبل، كما تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الـ17 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وألمح الرئيس سعيد، مؤخرًا، إلى أنه قد لا يقبل قدوم مراقبين أجانب في الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية هذا العام، قائلًا إن تونس ليست دولة محتلة كي يُرسل إليها مراقبون.

ويواجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي استحوذ الصيف الماضي على السلطة التنفيذية قبل أن يحل مجلس النواب ويبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بـ“انقلاب“، انتقادات داخلية وخارجية بأنه يسعى إلى ترسيخ حكم الرجل الواحد.

وخلال مراسم أداء اليمين لأعضاء لجنة الانتخابات الجديدة، الذين عينهم الرئيس سعيد الأسبوع الماضي، قال سعيد: ”لقد اقترحوا إرسال مراقبين، لماذا؟ نحن لسنا دولة محتلة“.

وتهدد الأزمة المتفاقمة في تونس المكاسب الديمقراطية منذ ثورة 2011 بعد أن أطاح التونسيون بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويقول الرئيس التونسي سعيد إن خطواته كانت ”ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي على أيدي النخبة الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية“، على حد تعبيره.