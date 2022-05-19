بعد أشهر من المنع بسبب اللقاح.. نبيلة منيب تدخل البرلمان المغربي

أصبح بإمكان نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد المغربي، الدخول إلى مبنى البرلمان ”مجلس النواب“ وحضور جلساته ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بعد أشهر من المنع بسبب عدم حصولها على شهادة تلقي لقاح كورونا.

ووصلت لمنيب رسالة من رئيس البرلمان يبلغها بإمكانية دخولها البرلمان شرط تقديم نتيجة اختبار ”كوفيد- 19“ سلبية، دون الحاجة لجواز التلقيح الذي كان سببا في منعها، حسب ما ذكره موقع ”الأهم24“ المقرب من الحزب.

وأبلغت نبيلة منيب من مكتب النواب أن المجلس سيعقد جلسة عمومية يوم الاثنين 23 مايو 2022 عند الساعة الثالثة تخصص للأسئلة الشفوية، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، وأن الجلستين ستنعقدان مع احترام الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

ومنعت نبيلة منيب من دخول البرلمان في شهر أبريل المنصرم، رغم أنها أحضرت نتيجة سلبية لاختبار كورونا، وقد وقفت لأكثر من نصف ساعة أمام مكتب الاستقبال في مجلس النواب، لكنها منعت من الدخول لحضور أولى جلسات الدورة التشريعية الثانية، كما منعت في الدورة السابقة.

وتظاهر عشرات المواطنين المغاربة، يوم الجمعة 8 أبريل/ نيسان، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط؛ تنديدا بعدم السماح للنائبة اليسارية المعارضة بدخول المؤسسة التشريعية لعدم تلقيها لقاح كورونا.

واعتبرت منيب، في تصريحات للصحافة المحلية، أن هذا الإجراء ضد حزب الاشتراكي الموحد بالضبط، كما يستهدف شخص أمينته العامة.

ووصفت منيب القرار بالتعسفي وبأنه يخرق الدستور، خصوصا بالنظر إلى التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بالمملكة، وفتح المرافق العمومية بما في ذلك ملاعب كرة القدم.

ونبيلة منيب السياسية الوحيدة في المغرب التي شككت في فعالية اللقاح، واعتبرت في تصريحات إعلامية أن الهدف منه ”التحكم بشعوب العالم“، مما تسبب بإثارة الكثير من الانتقادات، لا سيما أنها أستاذة جامعية متخصصة في علوم البيولوجيا.

كما اعتبرت، في تصريح إعلامي، أن فرض التلقيح بالطريقة الحكومية المعلنة يتنافى مع ما أوصت به المنظمة العالمية للصحة.