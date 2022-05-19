ليبيا.. الكشف عن توافق بين المشري وصالح لإزاحة حكومتي الدبيبة وباشاغا

كشفت مصادر سياسية ليبية مطلعة لـ“إرم نيوز“ عن لقاء غير معلن جمع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، أسفر عن تفاهمات حول المسار الانتخابي.

وأوضحت المصادر، أن الطرفين اتفقا على إزاحة حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، والذهاب نحو الانتخابات في غضون عام.

وجرى اللقاء بالتوازي مع الجولة الثانية من محادثات المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وذكرت المصادر، أن اللقاء نجح في التوصل إلى تفاهمات أولية تنص على تعديل الإعلان الدستوري بما يتيح إجراء انتخابات في غضون عام يشرف عليها المجلس الرئاسي باعتباره جهة محايدة.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق يقضي كذلك بإزاحة الحكومتين الحاليتين برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وتشكيل حكومة مصغرة جديدة.

لكن المصادر لمحت إلى أن صالح أبدى مخاوف من تراجع المشري عن هذا الاتفاق كما حدث سابقا، إذ سبق أن توافق الرجلان على عدة مسائل قبل أن يتراجع رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وقال عضو البرلمان في الوفد المشارك في محادثات القاهرة الهادي الصغير، إن اللجنة التي تقوم بمحادثات في القاهرة لم يتم إبلاغها بأي من هذه التطورات بعد، لكن ما يذهب إليه رئيس مجلس النواب في إطار المسار الدستوري هو التعديل الثاني عشر وهو ما نعمل عليه في هذه الجلسات التي ستنتهي يوم الجمعة، وستنقل النقاط الخلافية في مشروع الدستور لمجلسي النواب والدولة وعرضها على المجلسين ثم التصويت على هذه النقاط.

وأعلن ”المضي في هذا العمل، خصوصا وأن هناك تجانسا بين المجلسين“ وفق تعبيره.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في غضون عام، قال الصغير في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ من القاهرة ”لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ظل الظروف الحالية، مازلنا نناقش النقاط الخلافية وعندما نتفق يمكن الذهاب لانتخابات“.

وأشار الصغير إلى أن ”مجلس النواب أعطى باشاغا الشرعية ولازلنا نؤمن بهذا، والحكومة ستعمل من سرت، ومجلس النواب سيجتمع في الأيام المقبلة في سرت لاعتماد الموازنة“.

لكن عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط اعتبر أن الحديث عن اتفاق بين المشري وصالح فقط مرفوض؛ لأن هناك سابقة في المغرب وفي الغردقة، والآن يعاد طرح هذا الكلام وهو ليس بمستبعد لكن هذه الآلية غير مقبولة.

وأوضح قزيط في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”خالد المشري وعقيلة صالح يمثلان مجلسين وبالتالي أهل الحل والعقد هم في المجلس، المسألة مبدئيا تعتبر مقبولة بين المجلسين؛ لأن حكومة ثالثة تزيح الحكومتين اللتين أصبح من الصعب إحداث توافق بينهما أو قبول إحداهما بالأخرى، تولدت قناعة دولية ومحلية بأن طرفا ثالثا قد يكون الحل من حيث المبدأ“.

وأكد قزيط أنه ”إذا استطاع المجلسان الوصول إلى توافق حول قاعدة دستورية توصل لانتخابات بعد عام أو عام ونصف العام، وتشكيل حكومة ثالثة مقبولة من جميع الأطراف تشرف على الانتخابات، فهذا بالتأكيد سينال القبول على نطاق واسع، وفي هذه اللحظة السياسية والتاريخية تبدو هذه المقاربة اليوم مقبولة وهي الوحيدة التي فيها قدر من المنطق والواقعية“ وفق تقديره.

ومن جهتها، رحبت عضو ملتقى الحوار السياسي أمال بوقعيقيص بتوافق المشري وصالح حول الانتخابات، وقالت في تدوينة على صفحتها على ”فيسبوك“: ”أبارك هذه التسريبات عن الاتفاق بين السيد عقيلة رئيس مجلس النواب والسيد المشري رئيس مجلس الدولة، فإن صحت أجدها تكفيرا عن كل ما فات وخطوة واعدة باسترجاع ليبيا وبنائها من جديد“.

وأضافت ”هي الفرصة السانحة لأن يكون للمجلس الرئاسي دور عظيم في المشهد القادم عبر كونه الإطار الضامن لنفاذ بنود الاتفاق والتزام كل الأطراف بالمخرجات“ وفق تعبيرها.

لكن محللين حذروا من أنّ هذا التوافق قد لا يجسد على أرض الواقع، لا سيما بعد فشل البرلمان في تثبيت باشاغا الذي منحه الثقة رئيسا للحكومة في ليبيا بعد تعنت الدبيبة ورفضه تسليم السلطة.

وقال مدير مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد الأسمر، إنّ ”لقاء صالح والمشري ليس جديدا، فقد حصل ذلك سابقا وتم الإعلان عنه لاحقا مثل ما حدث في المغرب أو مطلع العام في القاهرة“.

وأضاف الأسمر في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن ”النقاط الواردة في بعض التسريبات لا أعتقد أنها قابلة للتنفيذ وأولها حل حكومة الدبيبة، لا يملك مجلس النواب أو الدولة القدرة على إجبار الحكومة على القبول بهذا الخيار، والبرلمان الذي يملك الشرعية ومنح الثقة لحكومة الدبيبة وفقا للاختصاص ووفقا لخريطة الطريق ووفقا للاتفاق السياسي سحب الثقة منها منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يعبأ الدبيبة بهذا القرار أصلا ثم بعد ذلك كلف حكومة أخرى في مطلع فبراير / شباط ولم ينفذ الدبيبة“.

وأكد محمد الأسمر، أن ”المشكلة تكمن في الجهة المخولة بتنفيذ قرار الحل نفسه، حيث لا يستطيع المجلسان فعل ذلك على الإطلاق، وأعتقد أننا بحاجة لمن يضبط التوافقات بين الطرفين، كم مرة يتفق الطرفان على اتفاقات ولا يتم تنفيذها“.