وحاول باشاغا مرارًا تولي رئاسة الحكومة في طرابلس، لكن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ترفض تسليم السلطة، ما جعله يعلن، مساء اليوم، أن حكومته ستتخذ من مدينة سرت الساحلية مقرًا لها.